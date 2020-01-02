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Во вселенной Marvel появится супергерой-трансгендер. В этом фильме еще будут гей и слабослышащий

03.01.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В киновселенной Marvel появится первый трансгендерный супергерой. Об этом заявил глава Marvel Studios Кевин Фейдж во время общения c фанатами, пишет ВВС.


Фото: screengeek.net

Во время разговора с поклонниками киновселенной был задан вопрос, есть ли у компании планы создать ЛГБТ-персонажей, и Фейдж ответил положительно. Он не уточнил, о каком именно герое идет речь, но сказал, что его можно будет увидеть в картине, над которой сейчас работает студия.

Сейчас в процессе съемок находится только один фильм Marvel ― «Вечные» с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и актерами «Игры престолов» Ричардом Мэдденом и Киттом Харингтоном. Его мировая премьера намечена на ноябрь 2020 года. Напомним, что в этой ленте появится первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гей. По словам Фейджа, в компании хотят, чтобы «каждый член глобальной аудитории видел себя на экране».

 
 
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В киновселенной Marvel появится первый трансгендерный супергерой. Об этом заявил глава Marvel Studios Кевин Фейдж во время общения c фанатами, пишет ВВС.
 
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