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«Остались очень довольны». Дарья Домрачева с мужем и дочкой распаковали новогодние подарки

03.01.2020 12:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дарья Домрачева показала трогательное семейное фото.  

Снимок был опубликован в Instagram. На нем олимпийская чемпионка с мужем и дочкой распаковывают новогодние подарки. Дарья делает селфи, а на заднем плане у елки сидят Уле-Эйнар Бьорндален с 3-летней дочерью Ксенией.  

Дарья Домрачева:  
А что же самое приятное утром первого? Распаковка подарков конечно! Мы все остались очень довольны нашим Дедом Морозом! Спасибо!   

«Остались очень довольны». Дарья Домрачева с мужем и дочкой распаковали новогодние подарки
Фото: instagram.com/dadofun

Судя по геотегу, семья находится во Франции.  

Подписчики в комментариях поздравили семью с Новым годом и пожелали ей счастья.  

«Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален (читать далее).  

Люди в материале: Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален
 
 
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Дарья Домрачева показала трогательное семейное фото.   Снимок был опубликован в Instagram. На нем олимпийская чемпионка с мужем и дочкой распаковывают новогодние...
 
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