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«Остались очень довольны». Дарья Домрачева с мужем и дочкой распаковали новогодние подарки
Источник материала: СТВ
Дарья Домрачева показала трогательное семейное фото.
Снимок был опубликован в Instagram. На нем олимпийская чемпионка с мужем и дочкой распаковывают новогодние подарки. Дарья делает селфи, а на заднем плане у елки сидят Уле-Эйнар Бьорндален с 3-летней дочерью Ксенией.
Дарья Домрачева:
Судя по геотегу, семья находится во Франции.
Подписчики в комментариях поздравили семью с Новым годом и пожелали ей счастья.
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Дарья Домрачева показала трогательное семейное фото. Снимок был опубликован в Instagram. На нем олимпийская чемпионка с мужем и дочкой распаковывают новогодние...
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