«Остались очень довольны». Дарья Домрачева с мужем и дочкой распаковали новогодние подарки

Источник материала: СТВ

Дарья Домрачева показала трогательное семейное фото.

Снимок был опубликован в Instagram. На нем олимпийская чемпионка с мужем и дочкой распаковывают новогодние подарки. Дарья делает селфи, а на заднем плане у елки сидят Уле-Эйнар Бьорндален с 3-летней дочерью Ксенией.

Дарья Домрачева:

А что же самое приятное утром первого? Распаковка подарков конечно! Мы все остались очень довольны нашим Дедом Морозом! Спасибо!



Фото: instagram.com/dadofun

Судя по геотегу, семья находится во Франции.

Подписчики в комментариях поздравили семью с Новым годом и пожелали ей счастья.