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Такого вы еще не слышали. Верка Сердючка перепела фрагмент хита Тимы Белорусских

03.01.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный всем по образу Верки Сердючки, перепел хит популярного у молодежи исполнителя из Минска Тимы Белорусских «Незабудка».

Верка Сердючка спела только припев из этого трека, повторив его дважды. Это произошло в телевизионном шоу «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» на канале «1+1».

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Теги: Минск
 
 
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Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный всем по образу Верки Сердючки, перепел хит минчанина Тимы Белорусских «Незабудка». Видео появилось в эфире...
 
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