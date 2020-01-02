Такого вы еще не слышали. Верка Сердючка перепела фрагмент хита Тимы Белорусских

Источник материала: Tut.by

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный всем по образу Верки Сердючки, перепел хит популярного у молодежи исполнителя из Минска Тимы Белорусских «Незабудка».

Верка Сердючка спела только припев из этого трека, повторив его дважды. Это произошло в телевизионном шоу «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» на канале «1+1».

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