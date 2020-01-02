ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодая минская группа, о которой сейчас все говорят, выступит в столице в апреле

03.01.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа-сенсация «Молчат дома» даст первый сольный концерт в Минске — это произойдет 11 апреля в клубе Hide.


Фото предоставлено группой «Молчат Дома»

Основанные в 2017 году в белорусской столице группа «Молчат дома» играют музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Умеренная ритм-секция, танцевально-романтичные синтезаторы и голос, который вроде бы прорывается к нам через время, в желании сказать что-то, что не успели донести предыдущие поколения музыкантов.

Их последний альбом «Этажи» вышел на берлинском Detriti Records, переиздался с 6 солд-аутами, собрал 1,5 миллиона просмотров на YouTube и попал в число лучших релизов мирового пост-панка по версии post-punk.com. «Молчат дома» собирают полные клубы в Варшаве, Хельсинки и Берлине — посмотрим, что будет на первом сольном концерте в Минске, уже 11 апреля.

Когда: 11 апреля, 19.00

Где:

Сколько: от 20 рублей

Купить билет

Читайте также

Минска сколотили группу и собирают солд-ауты в Европе. И вы о них еще не слышали">
Парни из Минска сколотили группу и собирают солд-ауты в Европе. И вы о них еще не слышали
Все минские концерты — в одном месте. Планируете куда-нибудь сходить?
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская группа-сенсация «Молчат дома» даст первый сольный концерт в Минске - это произойдет 11 апреля в клубе Hide.
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого вы еще не слышали. Верка Сердючка перепела фрагмент хита Тимы Белорусских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика