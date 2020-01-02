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Молодая минская группа, о которой сейчас все говорят, выступит в столице в апреле
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа-сенсация
Основанные в 2017 году в белорусской столице группа «Молчат дома» играют музыку на стыке пост-панка, синти-попа и нью-вэйва. Умеренная ритм-секция, танцевально-романтичные синтезаторы и голос, который вроде бы прорывается к нам через время, в желании сказать что-то, что не успели донести предыдущие поколения музыкантов.
Их последний альбом «Этажи» вышел на берлинском Detriti Records, переиздался с 6 солд-аутами, собрал 1,5 миллиона просмотров на YouTube и попал в число лучших релизов мирового пост-панка по версии post-punk.com. «Молчат дома» собирают полные клубы в Варшаве, Хельсинки и Берлине — посмотрим, что будет на первом сольном концерте в Минске, уже 11 апреля.
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Белорусская группа-сенсация «Молчат дома» даст первый сольный концерт в Минске - это произойдет 11 апреля в клубе Hide.
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