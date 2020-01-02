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Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума

03.01.2020 13:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До подписания контрактов на поставку нефти из России. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источники в «Белнефтехиме».

В концерне подтвердили, что поставки нефти из России приостановлены. Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов. Речь – о поставках нефти из России и альтернативных источников.

Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума

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Новости Беларуси. До подписания контрактов на поставку нефти из России. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума, сообщили в программе...
 
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