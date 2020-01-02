Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До подписания контрактов на поставку нефти из России. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на источники в «Белнефтехиме».

В концерне подтвердили, что поставки нефти из России приостановлены. Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов. Речь – о поставках нефти из России и альтернативных источников.



