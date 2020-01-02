С 1 января выросли тарифы на электроэнергию. На сколько больше придется платить за электричество

Источник материала: Tut.by

С 1 января в стране выросли тарифы на электричество. Электроэнергия подорожала как для тех, у кого установлены обычные счетчики, так и для тех, кто платит за электричество в зависимости от времени суток. FINANCE.TUT.BY подсчитал, на сколько больше в месяц теперь придется платить за электричество.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как подорожает электричество в квартирах с электрическими и газовыми плитами

В начале этого года в Беларуси отменили дифференцированные тарифы на электричество. Теперь киловатт-час стоит одинаково вне зависимости от объемов потребления. Тарифов осталось два — для тех, у кого установлены газовые плиты, и для тех, у кого установлены электрические. Для первых с 1 января тариф увеличился на 0,0155 рубля (с 0,1746 до 0,1901 рубля за кВт•ч), для вторых — на 0,0132 рубля (с 0,1484 до 0,1616 рубля за кВт•ч).

На сколько в итоге подорожает электричество? Допустим, семья, живущая в квартире с электроплитой, и семья, живущая в квартире с газовой, в месяц тратят по 150 кВт•ч. При таком объеме потребления для квартиры с газовой плитой стоимость электричества поднимется на 2,33 рубля, для квартиры с элетрической — на 1,98 рубля.

Стоимость электричества до 1 января 2020 года (за 150 кВт•ч) Стоимость электричества после 1 января 2020 года (за 150 кВт•ч) Квартира с газовой плитой 26,19 рубля 28,52 рубля Квартира с электрической плитой 22,26 рубля 24,24 рубля

Как подорожает электричество для тех, кто платит по времени суток

С нового года также увеличились тарифы на электроэнергию по времени суток (жители страны вправе сами выбрать, какими тарифами они хотят пользоваться). До 1 января тариф по двум временным периодам составлял 0,1039 рубля за кВт•ч с 22.00 до 17.00 часов и 0,2968 рубля за кВт•ч с 17.00 до 22.00 (иными словами, днем — дешевле, вечером — дороже). С 1 января эти тарифы выросли до 0,1131 рубля и 0,3232 рубля соответственно.

Представим, что семья тратит все те же 150 кВт•ч в месяц, но из них половина приходится на дешевый тариф, а половина — на дорогой. При таком раскладе стоимость электричества вырастет на 2,67 рубля в месяц.

Стоимость электричества до 1 января 2020 года Стоимость электричества после 1 января 2020 года Тариф с 17.00 до 22.00 (75 кВт•ч) 22,26 рубля 24,24 рубля Тариф с 22.00 до 17.00 (75 кВт•ч) 7,79 рубля 8,48 рубля Общая сумма (150 кВт•ч) 30,05 рубля 32,72 рубля

С 1 июля этого года в Беларуси появился еще и тариф по трем временным периодам. До 1 января тарифы были такими: с 23.00 до 6.00 — 0,089 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля, в остальное время суток — 0,1039 рубля. С 1 января эти тарифы выросли до 0,097, 0,2909 и 0,1131 рубля за кВт•ч соответственно.

Посчитаем, на сколько подорожает электричество для семьи, которая тратит 150 кВт•ч в месяц — по 50 кВт•ч в каждый временной период. Общая стоимость выросла на 2,06 рубля в месяц.

Стоимость электричества до 1 января 2020 года Стоимость электричества после 1 января 2020 года Тариф с 23.00 до 6.00 (50 кВт•ч) 4,45 рубля 4,85 рубля Тариф с 17.00 до 23.00 (50 кВт•ч) 13,36 рубля 14,55 рубля Тариф в остальное время (50 кВт•ч) 5,2 рубля 5,66 рубля Общая сумма (150 кВт•ч) 23 рубля 25,06 рубля

Кроме того, с 1 января выросли полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырос до 0,2090 рубля за 1 кВт•ч (раньше — 0,1921 рубля).

С нового года также изменились полные тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам до 1 января составлял: с 22.00 до 17.00 — 0,1345 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3842 рубля за кВт•ч. С 1 января они выросли до 0,1463 рубля и 0,4180 рубля соответственно.

Полный тариф на электроэнергию по трем временным периодам тоже подняли. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 с 1 января 2020 года отпускают по тарифу в 0,1254 рубля за кВт•ч (ранее — 0,1153 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (ранее — 0,3458 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (ранее — 0,1345 рубля).

Также в этом году заметно подорожают горячая вода и отопление. Субсидируемые тарифы вырастут с 1 июня.