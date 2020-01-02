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«Горкигаз» поздравил приемную семью с Новым годом
03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В рамках благотворительной акции «Наши дети» приемную семью Любови Полевой посетили и поздравили с Новым годом представители ПУ «Горкигаз» — главный инженер Олег Захаренко и председатель профкома Николай Немировец.
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В рамках благотворительной акции «Наши дети» приемную семью Любови Полевой посетили и поздравили с Новым годом представители ПУ «Горкигаз» — главный инженер...
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