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«Горкигаз» поздравил приемную семью с Новым годом

03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В рамках благотворительной акции «Наши дети» приемную семью Любови Полевой посетили и поздравили с Новым годом представители ПУ «Горкигаз» — главный инженер Олег Захаренко и председатель профкома Николай Немировец.

 

«Горкигаз» поздравил приемную семью с Новым годом


 
 
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  В рамках благотворительной акции «Наши дети» приемную семью Любови Полевой посетили и поздравили с Новым годом представители ПУ «Горкигаз» — главный инженер...
 
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