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Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались

03.01.2020 13:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались
www.globallookpress.com

Начало 1970-х годов стало периодом потепления в отношениях между СССР и США. Уход американских войск из Вьетнама и подписание целого ряда договоров, направленных на ограничение гонки вооружений, позволили двум сверхдержавам заняться работой над мирными проектами.

В 1975 году вчерашние космические конкуренты осуществили ставший мировой сенсацией совместный орбитальный полет кораблей «Союз» и «Аполлон».

От модных тенденций не захотел отставать и Голливуд. Появилась мысль сделать грандиозный совместный проект с советскими кинематографистами.

Американцы идут по следам Куросавы

Отечественные киноделы в ту пору в мире пользовались заслуженным авторитетом. Сам легендарный японец Акира Куросава дал согласие на съемки советско-японской картины «Дерсу Узала».

Проект «Мосфильма» и японского «Ателье-41», что называется, сорвал банк. Мировой успех, россыпь наград фестивалей и «Оскар» за лучший иностранный фильм.

На этом фоне был заключен контракт между «Совинфильмом» и американской кинокомпанией «Эдвард Льюис Продакшн» о съемках советско-американской картины. За названиями подписантов, которые, возможно, сегодня мало что говорят публике, стояли более знакомые «Ленфильм» и 20th Century Fox.

Снимать фильм планировали в Советском Союзе: в Москве, Ленинграде и Ялте.

На бюджет не поскупились, выделив 12 миллионов долларов, что по тем временам было очень внушительной суммой. Для сравнения: «Дерсу Узала» стоил в четыре раза меньше.

«Команда мечты»

В начале 1975 года в Ленинграде высадился фантастический десант американских звезд, возглавляемый великой Элизабет Тейлор. Вместе с ней прибыли Ава Гарднер, Джейн Фонда, Сисели Тайсон, Гарри Эндрюс и другие небожители. Режиссером фильма стал великий Джордж Кьюкор, получивший «Оскар» за «Мою прекрасную леди», а также снимавший такие фильмы, как «Филадельфийская история», «Обед в восемь», «Газовый свет».

Ставить решили легендарную пьесу Мориса Метерлинка «Синяя птица», посчитав, что эта сказка будет иметь одинаковый успех по обе стороны океана.

Советская сторона тоже в состав объединенной съемочной группы отрядила лучших: балетных танцоров во главе с примой Большого театра Надеждой Павловой, знаменитого на весь мир клоуна Олега Попова, актеров Георгия Вицина, Маргариту Терехову, Леонида Неведомского. В эпизодах задействовали звезду «Мистера Икс» и «Летучей мыши» Гликерию Богданову-Чеснокову, неподражаемых Игоря Дмитриева и Сергея Филиппова.

Марксистка Фонда и миллионерша Тейлор

Визит американцев стал головной болью для принимающей стороны. «Ленфильм» не знал, как ублажить такую звезду, как Элизабет Тейлор. Да и вообще как приучить янки к неприхотливому советскому быту.

Самой непритязательной оказалась Джейн Фонда, которая без всяких церемоний сама штопала себе колготки. Но с Джейн беда пришла с другой стороны: увлеченная левыми идеями актриса стала спорить с советскими коллегами о том, правильный ли марксизм в СССР. Советские граждане краснели, бледнели и предпочитали сбегать от навязчивой Фонды.

А вот Элизабет Тейлор требовала к себе особого отношения. Оно и понятно: как-никак, она была первой актрисой в мире, получившей гонорар в 1 миллион долларов.

«Лизе» все казалось ужасным. Особенно тогда, когда она подхватила дизентерию.

«Ко мне прислали несколько русских врачей, и все они в своих колпаках, масках и фартуках показались мне похожими на мясников. Правда, я и без того бредила. Мне показалось, что они приехали за мной, чтобы отвезти меня на бойню», — вспоминала госпожа Тейлор.

Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались
Элизабет Тейлор, прилетевшая в Ленинград для участия в съемках советско-американского фильма «Синяя птица». Аэропорт Пулково, 1975 год. Фото: РИА Новости/ Рудольф Кучеров

Мастерство не пропьешь

К счастью, звезда победила болезнь. А заодно и нашла средство, бодрящее и тело, и душу. Коллеги стали замечать, что прима становится очень веселой, выпив апельсинового сока. Вскоре стало понятно, что, помимо сока, в бокале есть еще и водка. Вернее, не так: в водке присутствовало некоторое количество апельсинового сока.

Порой после возлияний Тейлор съемку отменяли, и советские и американские коллеги Элизабет вспоминали все известные им ругательства.

Но Леонид Неведомский, игравший в «Синей птице» супруга героини Тейлор, высоко оценивал ее: «Она была настоящей королевой! Всегда корректная, доброжелательная. И очень хороший профессионал. Общих съемочных дней у нас с ней было всего семь. Снимали практически все сцены с одного дубля».

Легендой среди ленинградских кинематографистов стал номер, который Элизабет Тейлор выкинула не на съемках, а в свободное время.

Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались Вечно замужем. Кого любила Элизабет Тейлор

Цель — «Ленфильм»!

В Ленинград прибыл американский военный корабль (как уже говорилось, дело было во времена разрядки), и звезда решила навестить соотечественников.

На приеме в честь Тейлор актриса спросила капитана корабля: «А где водка?»

Смущенный офицер пояснил: на американском флоте испокон веков действует «сухой закон».

«Тогда я ухожу к русским морякам!» — ответила Тейлор.

Ее кое-как уговорили остаться, и тогда Элизабет заявила, что ей надоел «Ленфильм» и было бы неплохо, если бы капитан отдал команду развернуть ракетную установку в сторону студии.

Побледневший офицер пояснил, что такое вращение оружием могут не одобрить «русские моряки», не говоря уже о «Политбюро». Тейлор, однако, настаивала: хочу — и все.

И вскоре ракетная установка, к удовольствию «кино-Клеопатры», развернулась в желаемом направлении.

Как потом выяснилось, капитан срочно связался со своим командованием, те вышли на Москву, а там махнули рукой: черт с ней, пускай порадуется. Такова была популярность Элизабет Тейлор, что ради ее каприза в считаные минуты смогли договориться между собой высокопоставленные чины двух стран.


Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались
Советские и американские актеры в фильме «Синяя Птица». 1975 год. Фото: www.globallookpress.com

Кое-что о культе вуду

Съемки шли тяжело, затянувшись дольше запланированных сроков. Джордж Кьюкор был недоволен тем, что получалось, и все чаще выходил из себя. Вершиной психоза мастера стали претензии к Сисели Тайсон, игравшей Кошку. Чернокожую актрису, имевшую к тому времени номинацию на «Оскар» и премию «Эмми», Кьюкор обвинил в том, что она при помощи магии вуду наводит на картину порчу.

Сегодня за подобные расистские предрассудки Кьюкора бы вышвырнули из профессии, а тогда Сесили просто проглотила обиду.

В ноябре 2018 года 93-летняя Сесили Тайсон стала первой афроамериканкой, получившей почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Как бы то ни было, «Синюю птицу» досняли, и американцы убыли в Соединенные Штаты, полные радостных надежд на повторение успеха «Дерсу Узала».

Однако, что называется, не срослось. Фильм, премьера которого состоялась в США 5 апреля 1976 года, собрал в американском прокате менее 1 миллиона долларов. Да и у советских зрителей он тоже успеха не имел. Не оценили «Синюю птицу» и критики.

Рагу из «Синей птицы». Как звезды Голливуда в Ленинграде снимались
Режиссер Джордж Кьюкор (слева), актриса Элизабет Тейлор (в центре) и кинодраматург Алексей Каплер (справа) на съемках фильма «Синяя птица». 1975 год. Фото: РИА Новости/ Рудольф Кучеров

Почему «Синяя птица» не взлетела

В чем же дело? Определенно не в кознях Кей-Джи-Би. Да и звездный советско-американский состав, несмотря на бытовые сложности и баловство с «соком», отработал вполне профессионально.

Не справился Джордж Кьюкор. Великий мастер переживал эпоху заката и, получив большие возможности и лучших исполнителей, полностью провалился.

После «Синей птицы» он снял всего одну картину, которая тоже не дотягивала до уровня его шедевров.

Видимо, срываясь на Сисели Тайсон, режиссер злился на собственную беспомощность.

К тому же выбор пьесы «Синяя птица» тоже был очень рискованным. Произведение Метерлинка больше века успешно идет на театральных подмостках, но в кино все волшебство куда-то исчезает.

В 1940 году в Голливуде ставили «Синюю птицу» под первую девочку-звезду Ширли Темпл. Та постановка тоже провалилась, фактически поставив крест на звездной карьере Темпл.

И все-таки «Синяя птица» получилась уникальной. Совместного кинопроекта с США подобного уровня в истории отечественного кино больше не было. И неизвестно, когда еще будет.

 
 
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Ради каприза Элизабет Тейлор советские адмиралы разрешили американскому кораблю направить ракетную установку на «Ленфильм».
 
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