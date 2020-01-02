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Первые торги года завершились укреплением доллара

03.01.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль начал торги 3 января укреплением к валютной корзине всего на 0,04%. Напомним, что 2019-й год её значение завершило на максимуме за 683 дня.



Сегодня стоимость корзины валют упала из-за снижения евро к белорусскому рублю. Доллар и российский рубль, напротив, подорожали.

Курс доллара вырос всего на 0,0013 BYN до 2,1098 BYN/USD. Это максимальный уровень за 23 дня. Напомним, что по итогам декабря курс доллара снизился лишь на 0,0001 BYN.

Кус евро упал на 0,0095 BYN до 2,3542 BYN/EUR и покинул максимум почти за семь месяцев, на котором оказался по итогам торгов 31 декабря 2019 года.

Курс российского рубля вырос на 0,0030 BYN до 3,4012 BYN/100 RUB. Российский рубль торгуется вблизи максимума за 21 месяц.


Итоги декабря 2019 на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился лишь на 0,0001 BYN (-0,00%);
курс евро вырос на 0,0430 BYN (+1,85%);
курс российского рубля подскочил на 0,1075 BYN (+3,27%);

корзина валют подорожала на 2,01%.

Итоги 2019 года на валютном рынке РБ

USD −0,0513 BYN (−2,38%);
EUR −0,1097 BYN (−4,44%);
100 RUB +0,2854 BYN (+9,17%);

корзина валют +2,8%.

Московская биржа

Доллар на Московской бирже завершил 2019 год на уровне 61,9863 российских рублей, а евро на уровне 69,4200 российских рублей.

Первый раз в этом году Центробанк России установит официальные курсы валют лишь 9 января, но на бирже в Москве сейчас идут торги.

К 13:00 курс доллара вырос до 62,08 российских рублей, а курс евро опустился до 69,18 российских рублей.


Итоги 2019 года на валютном рынке России

В начале 2019 года официальный курс доллара ЦБ РФ составлял 69,4706 RUB/USD, а последнее официальное значение в уходящем году — 61,9057 RUB/USD. За год доллар потерял 7,56 рубля (−10,89%).

Евро по итогам года подешевел к российскому рублю сильнее доллара. Так, если 1 января 2019 курс евро был на уровне 79,4605 RUB/EUR, то к 31 декабря 2019 он обвалился до 69,3406 RUB/EUR. Евровалюта обесценилась на 10,12 рублей (−12,74%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль начал торги 3 января укреплением к валютной корзине всего на 0,04%. Напомним, что 2019-й год её значение завершило на максимуме за 683 дня.
 
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