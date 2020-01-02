Первые торги года завершились укреплением доллара









Сегодня стоимость корзины валют упала из-за снижения евро к белорусскому рублю. Доллар и российский рубль, напротив, подорожали.





Курс доллара вырос всего на 0,0013 BYN до 2,1098 BYN/USD. Это максимальный уровень за 23 дня. Напомним, что по итогам декабря курс доллара снизился лишь на 0,0001 BYN.





Кус евро упал на 0,0095 BYN до 2,3542 BYN/EUR и покинул максимум почти за семь месяцев, на котором оказался по итогам торгов 31 декабря 2019 года.





Курс российского рубля вырос на 0,0030 BYN до 3,4012 BYN/100 RUB. Российский рубль торгуется вблизи максимума за 21 месяц.









Итоги декабря 2019 на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился лишь на 0,0001 BYN (-0,00%);

курс евро вырос на 0,0430 BYN (+1,85%);

курс российского рубля подскочил на 0,1075 BYN (+3,27%);





корзина валют подорожала на 2,01%.





Итоги 2019 года на валютном рынке РБ

USD −0,0513 BYN (−2,38%);

EUR −0,1097 BYN (−4,44%);

100 RUB +0,2854 BYN (+9,17%);





корзина валют +2,8%.





Московская биржа

Доллар на Московской бирже завершил 2019 год на уровне 61,9863 российских рублей, а евро на уровне 69,4200 российских рублей.





Первый раз в этом году Центробанк России установит официальные курсы валют лишь 9 января, но на бирже в Москве сейчас идут торги.





К 13:00 курс доллара вырос до 62,08 российских рублей, а курс евро опустился до 69,18 российских рублей.









Итоги 2019 года на валютном рынке России

В начале 2019 года официальный курс доллара ЦБ РФ составлял 69,4706 RUB/USD, а последнее официальное значение в уходящем году — 61,9057 RUB/USD. За год доллар потерял 7,56 рубля (−10,89%).





Евро по итогам года подешевел к российскому рублю сильнее доллара. Так, если 1 января 2019 курс евро был на уровне 79,4605 RUB/EUR, то к 31 декабря 2019 он обвалился до 69,3406 RUB/EUR. Евровалюта обесценилась на 10,12 рублей (−12,74%).