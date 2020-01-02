Почему «так себе» женщинам дарят айфоны, а вы сидите без подарка на Новый год? Объясняет эксперт

Источник материала: Tut.by

LADY уверена: лучший вариант, когда ты сама зарабатываешь столько, что можешь себе позволить любой подарок. Но, вероятно, даже самым сильным и независимым иногда (ну, хотя бы в праздники) получать знаки внимания от людей, которые им дороги.

Почему одних женщин в этот Новый год и по жизни в целом засыпают подарками, а другим не дарят ничего? Секретами делится инвестор, предприниматель и ментор по эффективным коммуникациям Роман Кубарьков .

Привет из первобытного прошлого

Мужчины подарки любят, но относятся к ним спокойно. Чего не скажешь о женщинах: для многих дам подарок — символ и свидетельство серьезного отношения избранника. Дело не в меркантильности, а в культурном коде, который мы унаследовали с древних времен, когда за женскую симпатию мужчина был обязан сложить добычу к ногам избранницы.

Патриархальное общество накладывало на женщин много ограничений: нельзя было терять невинность до свадьбы, было важно хранить верность, вести себя скромно, рожать и воспитывать детей. Любое из несоблюдений этих социальных условий было чревато позором и для женщины, и для ее семьи (а мы помним, чем это было чревато в древности). Женское тело ценилось очень дорого, а доступ к нему был закрыт для всех, кроме мужа.

К мужчинам таких требований не предъявлялось. Поэтому сексуальный контакт мужчина был должен не только заслужить, но и компенсировать. Ведь сексуальная партнерша отдавала ему самое ценное — свою честь, и оказывалась крайне уязвимой перед общественной оценкой.

Сегодня, когда границы между полами стираются, генная память все равно диктует нам свои поведенческие паттерны: если оставить мужчину без подарка на Новый год (или подарить ему себя) считается нормальной практикой, то женщину отсутствие такого знака внимания может серьезно задеть. Все благодаря тысячам лет шаблонов. Дело отнюдь не в меркантильности, а в ощущении своей ценности. Поскольку, если мужчина не стремится материально вкладываться, для женщины на подсознательном уровне это говорит о ее недостаточной ценности.

Обделенные красавицы

Наверняка вы знаете истории блестящих красавиц, встречающих Новый год в одиночестве или с равнодушным мужчиной. Если такие девушки и получают подарки, то формальные и недорогие по меркам своего мужчины — чтобы тот мог не сильно разориться, но при этом соблюсти приличия и выполнить «обязательную программу».

И, конечно, вам известны случаи, когда, несмотря на самую обычную внешность, женщину задаривают. Не только на большие праздники, но и просто без повода.

Все просто — желание радовать зависит не от внешности. Она помогает привлекать наиболее щедрых и состоятельных мужчин, но на длинной дистанции спасает мало. Любят и радуют не только за хорошую фигуру или ухоженное лицо.

В то же время, чем дольше отношения, тем важнее душевные качества человека. С партнершей должно быть тепло и душевно. Ее нужно воспринимать как близкого человека, чья радость автоматически становится твоей. А такое возможно только с теми женщинами, которые уважают себя и потому уважают своего мужчину. Это значит, что они не допускают дешевых манипуляций, не закатывают истерик, не унижаются и не давят.

Они готовы разорвать отношения в случае, если увидят неуважение или пренебрежение к себе, но в то же время видят потребности партнера и на деле вкладываются в отношения. Подарки дарят не «богиням», которые из-за неадекватной самооценки решили, что им всем должны, а тем, кто твердо стоит на ногах и прекрасно чувствует себя даже в одиночестве.



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Поэтому ключевое, что нужно сделать, чтобы стать той, кому хочется дарить подарки — это научиться радовать себя самостоятельно и не воспринимать мужчину как эмоционального донора, который обязан вас развлекать и баловать.

Чем больше собственных потребностей вы можете закрыть, тем сильнее будет хотеться вас удержать.

Это не значит оградиться от всего мира и сидеть с кислым лицом, потому что никто теперь не нужен. Сильная женщина не сидит с фигой в кармане. Такими бывают только зависимые, которым не удалось найти адекватного донора для реализации своих нужд, и потому пришлось обесценить саму идею отношений. Нужно быть открытой и любящей жизнь. И (высший пилотаж) дарить радость из симпатии, а не из-за ожидания получить дивиденды в будущем. Представляете, насколько осознанной нужно быть?

Топ ошибок тех, кого обделяют с подарками

Осознанность не достигается за один день. Это требует регулярной работы над собой. Но в начале пути полезно обратить внимание на свои поведенческие паттерны и увидеть ошибки.

Итак, какие самые распространенные ошибки допускают те, кто в эту новогоднюю ночь остались без подарка?

— Верят, что им должны дарить подарки



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Парадокс, но те, кто воспринимают подарки как спонтанный жест доброй воли, одариваются чаще. Секрет в том, что такие женщины искреннее радуются сюрпризам и не тянут их клещами из мужчины. Они не сидят мрачные, не скандалят, если подарили не то, и благодарны за сам факт внимания.

Мужчины таких женщин не попадают в ситуацию, когда выбор подарка становится неприятной обязанностью. Ведь никто не устроит тебе разнос, если ошибешься. И ты точно уверен, что рады будут именно твоему вниманию, а не сумме, которую выделишь. Поэтому поиск и покупка превращается в приятный волнительный процесс, когда радость мужчина получает уже от предвкушения реакции своей женщины.

— Вносят негатив и пытаются «выбить» желаемое

Человек недалеко ушел от животных: минимизация стресса для нас невероятно важна. Поэтому, чем меньше негатива будет связано с процессом дарения, тем охотнее действие будет повторяться.

Вместо претензий («Ты никогда даже цветочка мне не подарил») или попытки устыдить («Наташке муж колье подарил, а ты, как нищеброд») выводите коммуникации в позитивное русло. Говорите о своих чувствах («Я была бы очень рада поездке к морю») и будьте благодарны за внимание, не скупитесь на эмоции и добрые слова. Тогда постепенно даже самый жадный мужчина распробует удовольствие от процесса дарения.

— Манипулируют и давят на жалость

Честно скажу, пару раз может подействовать даже самая топорная манипуляция. Но со временем сопротивление мужчины начнет возрастать и вместо королевских подарков вы будете получать в лучшем случае формальные знаки внимания. Поэтому говорите о своих потребностях честно и прямо, идите на диалог и обсуждайте с партнером желания.



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— Игнорируют возможности своего мужчины

Давайте честно, в Беларуси единицы мужчин могут подарить последний айфон, не заметив эту трату. Для большинства это серьезные расходы, к которым нужно подготовиться. И, если ваш избранник работает за небольшую зарплату, содержит вас и ребенка, накопить на идеальный подарок будет сложнее. Добавьте к этому чувство вины из-за того, что не можешь порадовать любимую женщину — и вот спонтанный импульс фрустрирован намертво. Будьте внимательны к своему мужчине и адекватно оценивайте его возможности.

— Строят отношения с теми, кому не хочется их радовать

Любимую женщину хочется баловать. Если подарок приходится «заслуживать» или тратить много нервных клеток, чтобы выпросить, задумайтесь, что в отношениях пошло не так. Вероятно, для нового партнера будет не обязанностью, а честью делать вам сюрпризы.

Ключевой совет: уважайте себя, партнера и не манипулируйте. Мужчины не дураки — и если не понимают, то хотя бы чувствуют попытки надавить или получить желаемое обманом.

Поэтому будьте честны с тем, кого любите, и с самой собой. Жизнь в этом случае начнет удивительным образом меняться, и чудес станет больше.