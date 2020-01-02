На границе огромные очереди: из Беларуси не могут выехать более 810 легковушек

На границе Беларуси по состоянию на 14 часов дня скопилось более 810 легковых автомобилей для выезда из страны, сообщается сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Образование огромных очередей в ГПК объясняют увеличением количества белорусов и россиян, желающих посетить Литву и Польшу в новогодние каникулы.

В направлении Литвы ожидают очереди на выезд более 330 легковушек:

в Каменном логе – более 100

Котловке – более 70

Лоше – более 70

Беняконях – более 60

Привалке - более 30 авто.

В Польшу в пунктах пропуска ожидают очереди на выезд 450 авто:

в Брузгах стоят 180,

в Берестовице – более 90

Песчатке – более 60

Бресте – более 120

Домачево – 30.

В ГПК отмечают, что выходные у россиян продлятся до 8 января, поэтому увеличился поток выезжающих в Европу через Беларусь. Из 140 тысяч граждан, пересекавших границу с начала года, 70 процентов составили россияне. Поэтому после праздников можно ожидать увеличение очередей на въезд в Беларусь.