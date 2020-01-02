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На границе огромные очереди: из Беларуси не могут выехать более 810 легковушек
Источник материала: БДГ
На границе Беларуси по состоянию на 14 часов дня скопилось более 810 легковых автомобилей для выезда из страны,
Образование огромных очередей в ГПК объясняют увеличением количества белорусов и россиян, желающих посетить Литву и Польшу в новогодние каникулы.
В направлении Литвы ожидают очереди на выезд более 330 легковушек:
В Польшу в пунктах пропуска ожидают очереди на выезд 450 авто:
В ГПК отмечают, что выходные у россиян продлятся до 8 января, поэтому увеличился поток выезжающих в Европу через Беларусь. Из 140 тысяч граждан, пересекавших границу с начала года, 70 процентов составили россияне. Поэтому после праздников можно ожидать увеличение очередей на въезд в Беларусь.
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На границе Беларуси по состоянию на 14 часов дня скопилось более 810 легковых автомобилей для выезда из страны. Образование огромных очередей Госпогранкомитет...
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