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На границе огромные очереди: из Беларуси не могут выехать более 810 легковушек

03.01.2020 14:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На границе Беларуси по состоянию на 14 часов дня скопилось более 810 легковых автомобилей для выезда из страны, сообщается сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Образование огромных очередей в ГПК объясняют увеличением количества белорусов и россиян, желающих посетить Литву и Польшу в новогодние каникулы.

В направлении Литвы ожидают очереди на выезд более 330 легковушек:

  • в Каменном логе – более 100
  • Котловке – более 70
  • Лоше – более 70
  • Беняконях – более 60
  • Привалке - более 30 авто.

В Польшу в пунктах пропуска ожидают очереди на выезд 450 авто:

  • в Брузгах стоят 180,
  • в Берестовице – более 90
  • Песчатке – более 60
  • Бресте – более 120
  • Домачево – 30.

В ГПК отмечают, что выходные у россиян продлятся до 8 января, поэтому увеличился поток выезжающих в Европу через Беларусь. Из 140 тысяч граждан, пересекавших границу с начала года, 70 процентов составили россияне. Поэтому после праздников можно ожидать увеличение очередей на въезд в Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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На границе Беларуси по состоянию на 14 часов дня скопилось более 810 легковых автомобилей для выезда из страны. Образование огромных очередей Госпогранкомитет...
 
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