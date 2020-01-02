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Удастся ли прервать серию из 12 поражений? Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 января первый матч в 2020 году проведет минское хоккейное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ белорусы на выезде сыграют с череповецкой «Северсталью».
Стартовое вбрасывание состоится в 17 часов. По медицинским показаниям не смогут помочь нашей дружине Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу и Франсис Паре.
Напомним, что проигрышная серия «зубров» составляет уже 12 кряду поражений. И в случае сегодняшней осечки будет установлен новый антирекорд.
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Новости Беларуси. 3 января первый матч в 2020 году проведет минское хоккейное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ...
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