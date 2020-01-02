Туристы практически со всех континентов побывали в Брестской крепости в 2019 году

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 2019 году побывали туристы практически со всех континентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор комплекса Григорий Бысюк.





По предварительным данным, в прошлом году легендарную цитадель посетили около 470 тыс. организованных туристов. В крепости приняли более 9,2 тыс. тургрупп, которые побывали с экскурсиями в музеях. В первую очередь это гости из разных регионов Беларуси, довольно много россиян.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что у нас побывали туристы практически со всех континентов. Представлено не менее 50 государств, в том числе США, Германия, Польша , Украина, Латвия, Литва, Италия. Утром 30 декабря приезжали 20 человек из Новой Зеландии", - отметил Григорий Бысюк.

"Полагаю, тема защиты Брестской крепости, Великой Отечественной и Второй мировой войны волнует жителей разных стран. В мире не везде спокойно, люди озабочены, чтобы ничего подобного не произошло", - сказал директор.

Григорий Бысюк напомнил, что "Брестская крепость-герой" была удостоена главной награды премии Živa Award 2019, учрежденной международным фондом "Форум славянских культур", в номинации "Лучший славянский объект наследия".

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" создан 25 сентября 1971 года, ранее - 8 ноября 1956-го - распахнул свои двери Музей обороны. За это время легендарную цитадель посетили более 25 млн организованных туристов.