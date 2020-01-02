ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристы практически со всех континентов побывали в Брестской крепости в 2019 году

03.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 2019 году побывали туристы практически со всех континентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор комплекса Григорий Бысюк.

Туристы практически со всех континентов побывали в Брестской крепости в 2019 году

По предварительным данным, в прошлом году легендарную цитадель посетили около 470 тыс. организованных туристов. В крепости приняли более 9,2 тыс. тургрупп, которые побывали с экскурсиями в музеях. В первую очередь это гости из разных регионов Беларуси, довольно много россиян.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что у нас побывали туристы практически со всех континентов. Представлено не менее 50 государств, в том числе США, Германия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Италия. Утром 30 декабря приезжали 20 человек из Новой Зеландии", - отметил Григорий Бысюк.

"Полагаю, тема защиты Брестской крепости, Великой Отечественной и Второй мировой войны волнует жителей разных стран. В мире не везде спокойно, люди озабочены, чтобы ничего подобного не произошло", - сказал директор.

Григорий Бысюк напомнил, что "Брестская крепость-герой" была удостоена главной награды премии Živa Award 2019, учрежденной международным фондом "Форум славянских культур", в номинации "Лучший славянский объект наследия".

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" создан 25 сентября 1971 года, ранее - 8 ноября 1956-го - распахнул свои двери Музей обороны. За это время легендарную цитадель посетили более 25 млн организованных туристов.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 2019 году побывали туристы практически со всех континентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор комплекса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы массово хотят стать акционерами Беларусбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика