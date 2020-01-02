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Белорусы массово хотят стать акционерами Беларусбанка

03.01.2020 14:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Едином портале финансового рынка сегодня размещено более 30 предложений от имени многочисленных физлиц о покупке простых акций Беларусбанка.

Все они объявили, что хотят купить небольшие пакеты (доли процента) — по цене 18 копеек за акцию. Номинал одной акции — 10 копеек, то есть переплата составит 80%.

По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, сейчас есть три неаннулированные эмиссии акций крупнейшего в стране банка: более 26 млрд простых, два выпуска примерно по 1,9 млн привилегированных. 

В целом у Беларусбанка около 26,7 млрд акций. Напомним, что более 99% находятся в руках государства.
 
 
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На Едином портале финансового рынка сегодня размещено более 30 предложений от имени многочисленных физлиц о покупке простых акций Беларусбанка.
 
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