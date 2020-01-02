Белорусскую границу с начала года пересекли более 140 тыс. человек, 70% из них - россияне

Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года белорусскую границу пересекли более 140 тыс. человек, из которых 70% - россияне. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.





Во время новогодних выходных на государственной границе, как и ожидалось, отмечались колебания пассажиропотока. Количество пересекающих границу снизилось 31 декабря - 1 января. Затем у пунктов пропуска снова появились очереди: поток следующих на выезд из Беларуси более чем в два раза превысил число въезжающих в страну. "Основу составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тыс. граждан, 70% из которых - граждане России", - рассказали в ГПК.

По последним данным, перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском - до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей нет.

К завершению рождественских каникул Госпогранкомитет прогнозирует рост пассажиропотока уже на въезд в Беларусь, поскольку путешественники будут возвращаться домой.