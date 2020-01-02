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Транспортная инспекция разъяснила порядок оплаты проезда по платным дорогам

03.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Транспортная инспекция разъяснила порядок оплаты проезда по платным дорогам
Корреспондент pinsknews.by встретился с начальником регионального отдела контроля на платных  дорогах в г. Пинске Сергеем Солоснюком, чтобы очередной раз поговорить о проезде по платным участкам дорог Беларуси. Остановимся подробнее на значении понятия «нарушение», при каких обстоятельствах фиксируется факт неоплаты или неполной оплаты, а также рассмотрим ситуации, в которых составляется акт задержания.

– Кто обязан платить за проезд по платным дорогам Беларуси, а кто освобождается от платы?

– Согласно положению, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь №340 от 30.04.2013 года, пользователи платной дороги обязаны зарегистрировать транспортное средство в системе электронного сбора платы до начала пользования платной дорогой и иметь находящееся в исправном состоянии устройство электронной оплаты, за исключением следующих транспортных средств:

  • транспортных средств оперативного назначения;
  • транспортных средств, используемых в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;
  • транспортных средств, зарегистрированных на территории государств – членов Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемых ими прицепов;
  • мопедов и мотоциклов;
  • зарегистрированных на территории Республики Беларусь колесных тракторов и самоходных машин.

– Когда возникает необходимость за проезд по данной дороге плату в увеличенном размере? 

– При выявлении нарушения порядка оплаты, с использованием контрольного транспортного средства или в пограничном пункте контроля, пользователю платной дороги уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции выдается акт нарушения, в котором содержится требование о внесении платы в увеличенном размере и выполнении порядка взимания платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, с приложением квитанции с указанием суммы платы в увеличенном размере.

– Что же означает понятие «нарушение»?

– Нарушение представляет собой совокупность всех происшествий в отношении одного транспортного средства, зафиксированных системой электронного сбора платы либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции в течение двух часов с момента фиксации первого происшествия. Происшествие может быть в виде неоплаты, либо же неполной оплаты. Вид нарушения определяется по наиболее тяжкому зафиксированному происшествию в составе нарушения.

– Объясните, что значит «неоплата» и «неполная оплата» проезда.

Неоплата – происшествие, зафиксированное системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции и состоящее в полном отсутствии платы за проезд по платной дороге или ее части. К неоплате относятся:

  • отсутствие на транспортном средстве устройства электронной оплаты;
  • отсутствие фиксации внесения платы за проезд на устройстве электронной оплаты;
  • использование неработающего устройства электронной оплаты;
  • использование устройства электронной оплаты, не позволяющего произвести оплату за проезд в установленном порядке;
  • использование устройства электронной оплаты в нарушение порядка технологической эксплуатации;
  • неправомерное использование устройства электронной оплаты, предназначенного для транспортных средств, освобожденных от платы за проезд по платным дорогам.

В свою очередь, неполная оплата – происшествие, зафиксированное системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции, состоящее в осуществлении платы за проезд не в полном размере. К неполной оплате относятся:

  • использование на транспортном средстве устройства электронной оплаты с установленным меньшим количеством осей, чем предписано порядком технологической эксплуатации для данного транспортного средства;
  • использование устройства электронной оплаты, не персонализированного для данного транспортного средства;

Также хотелось бы отметить, что акт задержания составляется для обеспечения внесения пользователем платной дороги платы в увеличенном размере. Уполномоченное должностное лицо Транспортной инспекции вправе произвести задержание транспортного средства с составлением акта задержания, копия которого вручается пользователю под роспись.

Уважаемые пользователи платной дороги! Выбор есть всегда и он остается за вами!

 
 
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> Корреспондент pinsknews.by встретился с начальником регионального отдела контроля на платных  дорогах в г. Пинске Сергеем Солоснюком, чтобы очередной раз...
 
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