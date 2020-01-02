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Транспортная инспекция разъяснила порядок оплаты проезда по платным дорогам
03.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Кто обязан платить за проезд по платным дорогам Беларуси, а кто освобождается от платы?
– Согласно положению, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь №340 от 30.04.2013 года, пользователи платной дороги обязаны зарегистрировать транспортное средство в системе электронного сбора платы до начала пользования платной дорогой и иметь находящееся в исправном состоянии устройство электронной оплаты, за исключением следующих транспортных средств:
– Когда возникает необходимость за проезд по данной дороге плату в увеличенном размере?
– При выявлении нарушения порядка оплаты, с использованием контрольного транспортного средства или в пограничном пункте контроля, пользователю платной дороги уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции выдается акт нарушения, в котором содержится требование о внесении платы в увеличенном размере и выполнении порядка взимания платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, с приложением квитанции с указанием суммы платы в увеличенном размере.
– Что же означает понятие «нарушение»?
– Нарушение представляет собой совокупность всех происшествий в отношении одного транспортного средства, зафиксированных системой электронного сбора платы либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции в течение двух часов с момента фиксации первого происшествия. Происшествие может быть в виде неоплаты, либо же неполной оплаты. Вид нарушения определяется по наиболее тяжкому зафиксированному происшествию в составе нарушения.
– Объясните, что значит «неоплата» и «неполная оплата» проезда.
Неоплата – происшествие, зафиксированное системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции и состоящее в полном отсутствии платы за проезд по платной дороге или ее части. К неоплате относятся:
В свою очередь, неполная оплата – происшествие, зафиксированное системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции, состоящее в осуществлении платы за проезд не в полном размере. К неполной оплате относятся:
Также хотелось бы отметить, что акт задержания составляется для обеспечения внесения пользователем платной дороги платы в увеличенном размере. Уполномоченное должностное лицо Транспортной инспекции вправе произвести задержание транспортного средства с составлением акта задержания, копия которого вручается пользователю под роспись.
Уважаемые пользователи платной дороги! Выбор есть всегда и он остается за вами!
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