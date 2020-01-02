Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Рекорд по продолжительности. Французские железнодорожники бастуют 30 дней подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких масштабных и длительных стачек в стране не было несколько десятилетий.

Вот уже почти месяц в нормальном режиме работают лишь две станции парижского метро. Более половины региональных поездов остаются в депо.









За время забастовки были аннулированы более 1,5 миллионов билетов. Компании несут колоссальные убытки из-за необходимости возврата денег за билеты. С перебоями ходит и наземный транспорт.

Таким образом участники профсоюзов выражают недовольство пенсионной реформой, из-за которой будут упразднены привилегии для работников отдельных отраслей.











