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Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

03.01.2020 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Рекорд по продолжительности. Французские железнодорожники бастуют 30 дней подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких масштабных и длительных стачек в стране не было несколько десятилетий.

Вот уже почти месяц в нормальном режиме работают лишь две станции парижского метро. Более половины региональных поездов остаются в депо.

Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

За время забастовки были аннулированы более 1,5 миллионов билетов. Компании несут колоссальные убытки из-за необходимости возврата денег за билеты. С перебоями ходит и наземный транспорт.

Таким образом участники профсоюзов выражают недовольство пенсионной реформой, из-за которой будут упразднены привилегии для работников отдельных отраслей.

Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

Рекорд по продолжительности. Во Франции более 30 дней бастуют железнодорожники

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Новости Франции. Рекорд по продолжительности. Французские железнодорожники бастуют 30 дней подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких масштабных и...
 
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