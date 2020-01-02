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Президент Польши отказался ехать на форум памяти Холокоста из-за Путина

03.01.2020 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января, из-за того, что мероприятие также должен посетить президент РФ Владимир Путин.



Об этом в пятницу, 3 января, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, запланированный визит Путин, который должен быть «главным гостем форума», стал одной из основных причин отказа Дуды от поездки в Израиль.

Кроме того, отмечает издание, подобное решение польского лидера обусловлено еще и тем, что одним из организаторов данного мероприятия стал глава израильского МИД Исраэль Кац, который в прошлом году заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

Также, пишет Gazeta Wyborcza, Варшава рассматривает израильский форум как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста.


Напомним, в конце декабря минвшуго года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски

Российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал Липски "сволочью" и "антисемитской свиньей" из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. 

В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.
 
 
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Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Израиле 22-23 января, из-за того, что мероприятие также должен...
 
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