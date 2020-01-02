Президент Польши отказался ехать на форум памяти Холокоста из-за Путина









Об этом в пятницу, 3 января, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.





По данным газеты, запланированный визит Путин, который должен быть «главным гостем форума», стал одной из основных причин отказа Дуды от поездки в Израиль.





Кроме того, отмечает издание, подобное решение польского лидера обусловлено еще и тем, что одним из организаторов данного мероприятия стал глава израильского МИД Исраэль Кац, который в прошлом году заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».





Также, пишет Gazeta Wyborcza, Варшава рассматривает израильский форум как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста.









Напомним, в конце декабря минвшуго года между российскими и польскими политиками разгорелась дискуссия относительно фигуры посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.





Российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал Липски "сволочью" и "антисемитской свиньей" из-за того, что тот в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.





В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу из-за сложившейся в мире геополитической ситуации.