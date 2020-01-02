ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе горела нефтескважина

03.01.2020 15:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МЧС ликвидировало пожар на нефтескважине в Речицком районе.


фото носит иллюстративный характер

2 января в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине N37 Некрасовского месторождения (не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения) РУП "ПО "Белоруснефть" возле деревни Яновка Речицкого района.

Вечером загорание было ликвидировано, работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается, сообщает МЧС
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС ликвидировало пожар на нефтескважине в Речицком районе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт на выживание: как за 10 тысяч долларов сделать из старой деревенской хаты конфетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика