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В Речицком районе горела нефтескважина
Источник материала: Партизан
МЧС ликвидировало пожар на нефтескважине в Речицком районе.
фото носит иллюстративный характер
2 января в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине N37 Некрасовского месторождения (не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения) РУП "ПО "Белоруснефть" возле деревни Яновка Речицкого района.
Вечером загорание было ликвидировано, работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается, сообщает МЧС
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МЧС ликвидировало пожар на нефтескважине в Речицком районе.
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