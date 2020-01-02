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Путепровод в районе ССК сегодня перекрыли. Фотофакт
03.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Как и
Тем временем на объездной дороге через свалку грейдер и каток ровняют асфальтовую крошку.
Второй вариант объезда несколько длиннее - через деревни Ячево и Козловичи. Многие водители и вовсе направляются в Солигорск через деревни Кирово, Працевичи и Исерно.
Напомним, срок капитального ремонта путепровода через железную дорогу - полгода. Всё это время городские автобусы будут ходить только до остановки «РСУ». График движения пригородных автобусов в направлении Большой Сливы можно посмотреть по
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Как и сообщалось, движение по путепроводу в районе ССК в Новодворцах перекрыли в пятницу, 3 января. На подъездах к участку установлены дорожные знаки,...
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