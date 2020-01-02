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«Неделимого товара» больше нет. Что изменилось с 1 января на границе

03.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Неделимого товара» больше нет. Что изменилось с 1 января на границе

С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар» не применяется Евразийской экономической комиссией планомерно проводится работа по регулированию порядка ввоза товаров для личного пользования. Так, в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 №107  «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (примечание к таблице 2 Приложения № 2) до 1 января 2020 года  применяется понятие «неделимый товар», в отношении которого определен отдельный порядок уплаты таможенных платежей при ввозе товаров физическими лицами.

С 1 января 2020 года товар, к которому сейчас применяется понятие «неделимый», включается в вес и стоимость товара, перемещаемого физическими лицами на территорию ЕАЭС. Соответственно расчет платежей будет производиться в части превышения стоимостной или весовой норм (с учетом частоты пересечения таможенной границы).

Справочно: под «неделимым товаром» для личного пользования понимается товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

Т.е., с 1 января 2020 при ввозе посудомоечной машины весом 36 кг и стоимостью 300 евро таможенные платежи будут уплачиваться по ставкам 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм. Например, если гражданин пересекает таможенную границу реже, чем 1 раз в 3 календарных месяца, и ввозит только этот товар, то сумма надлежащих к уплате платежей составит 44 евро (11 кг * 4 евро).

«Неделимого товара» больше нет. Что изменилось с 1 января на границе

Напоминаем, что сегодня беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг, а в случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение 3-х календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес — не более 20 кг.

В настоящее время в отношении «неделимых товаров» уплачиваются платежи по ставкам 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса, т.е. за ввоз «посудомоечной машины» необходимо уплатить  36 кг * 4 евро = 144 евро. Также данный товар не включается в вес и стоимость перемещаемых товаров.

Также данным документом предусмотрено, что с 1 января 2020 года при ввозе международных почтовых отправлений и товаров, доставляемых перевозчиком, с превышением норм беспошлинного ввоза таможенные пошлины, налоги будут уплачиваться по новой ставке, которая составит 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

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С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар» не применяется Евразийской экономической комиссией планомерно проводится работа...
 
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