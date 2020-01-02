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Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»
Источник материала: СТВ
С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет.
Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко становится героиней телепередач, но в конце 2019 года она
Наталья сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу в возрасте 15 лет. Этот образ принес актрисе всесоюзную славу.
Кадр из киносказки
Однако основным родом деятельности Седых был балет. Она была артисткой Большого театра, в котором служила более 20 лет.
Зрители и гости программы были поражены тем, как хорошо выглядит Наталья Седых. В студии актриса появилась в образе Настеньки из «Морозко» – том же сарафане и красном платке.
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С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет. Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко...
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