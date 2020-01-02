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Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»

03.01.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет.   

Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко становится героиней телепередач, но в конце 2019 года она посетила студию программы «Привет, Андрей».   

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»
Кадр из программы «Привет, Андрей» 

Наталья сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу в возрасте 15 лет. Этот образ принес актрисе всесоюзную славу.  

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»Кадр из киносказки

Однако основным родом деятельности Седых был балет. Она была артисткой Большого театра, в котором служила более 20 лет.  

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»
Кадр из программы «Привет, Андрей»

Зрители и гости программы были поражены тем, как хорошо выглядит Наталья Седых. В студии актриса появилась в образе Настеньки из «Морозко» – том же сарафане и красном платке.  

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Люди в материале: Наталья Седых
 
 
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С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет.    Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко...
 
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