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В Беларуси на двух трассах разрешили ездить на 30-40 км/ч быстрее
03.01.2020 15:27 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На двух трассах в Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее. Об этом сообщили представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», пишет
В частности, теперь на некоторых участках трасс Р-58 и Р-28 можно ездить со скоростью 100 км/ч. Раньше здесь действовало ограничение для легковых автомобилей – 70 км/ч, для грузовиков – 60 км/ч.
Где разрешили ездить быстрее?
Сообщается, что на этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении. На разделительной полосе установлено металлическое ограждение.
Напомним, в конце декабря 2019 года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. Повысить допустимую скорость предложили на 16 участках дорог.
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На некоторых участках республиканских трасс Р-58 и Р-28 теперь можно ездить со скоростью 100 км/ч.
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