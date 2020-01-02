В Беларуси на двух трассах разрешили ездить на 30-40 км/ч быстрее

На двух трассах в Минской области водителям разрешили ездить на 30−40 км/ч быстрее. Об этом сообщили представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», пишет TUT.by .

В частности, теперь на некоторых участках трасс Р-58 и Р-28 можно ездить со скоростью 100 км/ч. Раньше здесь действовало ограничение для легковых автомобилей – 70 км/ч, для грузовиков – 60 км/ч.

Где разрешили ездить быстрее?

С 21 декабря 2019 года скорость повысили на автодороге Р-58 «Минск-Калачи-Мядель», от 8,146 км (примыкание к МКАД) до 19,923 км (до поворота на Р-80 «Слобода-Паперня»).

С 27 декабря 2019 года разгоняться можно на трассе Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь», на участке от 10,415 км (примыкание к МКАД) до 26,648 км (ориентир – немного не доезжая до деревни Лошаны).

Сообщается, что на этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении. На разделительной полосе установлено металлическое ограждение.

Напомним, в конце декабря 2019 года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. Повысить допустимую скорость предложили на 16 участках дорог.