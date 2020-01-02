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В Бресте на Дубровке открывают семейный детский дом. Кто будут его воспитатели

03.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ближайшие дни третий детский дом семейного типа в Ленинском районе откроет свои двери.

В Бресте на Дубровке открывают семейный детский дом. Кто будут его воспитатели

Уютный коттедж разместился на Дубровке. Первые два детских дома семейного типа в районе построили на Высоковской.

В Бресте на Дубровке открывают семейный детский дом. Кто будут его воспитатели


Новый особняк находится на улице Дубровской, 20 Б. Его строительство началось в августе 2019-го. Генеральным подрядчиком выступил «Полесьежилстрой», а работы выполнила ПМК- 82. Стоимость дома в 210 квадратных метров — 364 тысячи рублей, они поступили из республиканского бюджета. Еще 30 тысяч на внутреннее обустройство выделил город. Дом ввели в эксплуатацию 22 ноября. Рядом с ним планируют строительство и четвертого коттеджа.

С безбарьерной средой

«Особенность этого дома в том, что он с безбарьерной средой, — отметила главный специалист управления по образованию администрации Ленинского района Ирина Шилович, — здесь предусмотрены все необходимые технические средства для социальной реабилитации: держатели, поручни для туалетов, ванной, расширенные дверные проемы».

Позади обустройство двора, закупка предметов обихода, бытовой техники, мебели, поиск кандидатов на должность родителей-воспитателей. Работая на ставку, родитель-воспитатель получает около 700 рублей. «Дом построить гораздо легче и быстрее, чем найти родителей-воспитателей, — говорит наша собеседница. — Среди претендентов были две семьи. Мы провели конкурс.

Победили супруги Брух. У Сергея и Ольги двое детей: одиннадцатилетняя Ева и Иван, которому полтора года. Это общительные и позитивные люди. Семья хочет взять на воспитание семерых детей, пятеро из которых — родные братья и сестры».
Всего в Ленинском районе 79 детей, которые остались без попечения родителей. Они находятся в приемных и опекунских семьях.

Когда много причин

Ольга Брух рассказала, почему они с супругом решили стать родителями-воспитателями: «Так сразу и не скажешь, здесь недостаточно одной любви к детям. У нас много причин: есть интерес к детям, желание вкладывать в них, чему-то научить. Плюс ко всему, мы всегда мечтали о большой и дружной семье».

Они с мужем уже успели познакомиться с мальчиками и девочками, которые станут частью их семьи. «Это доброжелательные и дружные дети. Будем стараться стать для них близкими и родными людьми, которые умеют понимать, доверять и слышать друг друга».

 
Теги: знакомства
 
 
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