Известную фигуристку поймали на употреблении кокаина













При взятии допинговых проб в крови 23-летней спортсменки было обнаружено наркотическое вещество, — рассказывает портал Сhampionat.com со ссылкой на французскую газету L'Equipe.





Леквалье входит в состав сборной Франции с 2014 года, была чемпионкой страны, дважды была пятой на чемпионатах Европы, в том числе на последнем — в Минске в январе 2019 года.





А с сентября 2019 года, по данным французских СМИ, фигуристка перестала выступать, пропустив Гран-при в Гренобле и в Москве, и даже чемпионат Франции. Официальной причиной были названы «медицинские противопоказания».









Теперь спортсменке ничего не остается, как ждать вердикта по своей спортивной карьере, ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет.