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Известную фигуристку поймали на употреблении кокаина

03.01.2020 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-чемпионка Франции по фигурному катанию (2017 год) Лорин Леквалье была уличена в употреблении кокаина.




При взятии допинговых проб в крови 23-летней спортсменки было обнаружено наркотическое вещество, — рассказывает портал Сhampionat.com со ссылкой на французскую газету L'Equipe.

Леквалье входит в состав сборной Франции с 2014 года, была чемпионкой страны, дважды была пятой на чемпионатах Европы, в том числе на последнем — в Минске в январе 2019 года. 

А с сентября 2019 года, по данным французских СМИ, фигуристка перестала выступать, пропустив Гран-при в Гренобле и в Москве, и даже чемпионат Франции. Официальной причиной были названы «медицинские противопоказания».


Теперь спортсменке ничего не остается, как ждать вердикта по своей спортивной карьере, ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет. 
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-чемпионка Франции по фигурному катанию (2017 год) Лорин Леквалье была уличена в употреблении кокаина.
 
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