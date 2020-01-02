|
Известную фигуристку поймали на употреблении кокаина
Источник материала: Партизан
Экс-чемпионка Франции по фигурному катанию (2017 год) Лорин Леквалье была уличена в употреблении кокаина.
При взятии допинговых проб в крови 23-летней спортсменки было обнаружено наркотическое вещество, — рассказывает портал Сhampionat.com со ссылкой на французскую газету L'Equipe.
Леквалье входит в состав сборной Франции с 2014 года, была чемпионкой страны, дважды была пятой на чемпионатах Европы, в том числе на последнем — в Минске в январе 2019 года.
А с сентября 2019 года, по данным французских СМИ, фигуристка перестала выступать, пропустив Гран-при в Гренобле и в Москве, и даже чемпионат Франции. Официальной причиной были названы «медицинские противопоказания».
Теперь спортсменке ничего не остается, как ждать вердикта по своей спортивной карьере, ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-чемпионка Франции по фигурному катанию (2017 год) Лорин Леквалье была уличена в употреблении кокаина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)