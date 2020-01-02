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Собака едва не погибла, когда поводок остался в лифте. Помог случайно оказавшийся рядом врач
Источник материала: Tut.by
В американском штате Флорида камера наблюдения сняла счастливое спасение собаки, чей поводок оказался в лифте. Двери закрылись, и кабина поехала вверх. Животное могло задохнуться, но на помощь пришел врач, который случайно проходил мимо. Посмотрите, что он сделал.
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