«Спички изжили себя»: в Пинске закрылась спичечная фабрика. Она проработала 127 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

С нового года в Пинске закрылось производство спичек. Сотрудников перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев», сообщили TUT.BY в управлении экономики местного горисполкома.





Фото взято с сайта: pinskdrev.by

Производство закрыто из-за нерентабельности, говорят в горисполкоме.

«Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев. Работники перераспределены в структуре холдинга „Пинскдрев“, ни одного человека на улицу не выставили», — рассказал начальник управления экономики Иван Богданович.

По его словам, новое место получили около 300 работников спичечной фабрики.

К какому времени здесь появится новое производство, пока точно не известно. Делаться это будет за счет и силами компании.

По данным российского «Музея спички», спичечная фабрика в Пинске работает с 1892 года, когда капиталист Луи Гершман привез из-за границы оборудование и построил производство с грозным названием «Вулкан». Сначала почти все процессы выполнялись вручную, но через пять лет многую работу механизировали. На тот момент за сутки выпускали 250 тысяч коробок спичек, но в том же году фабрика сгорела. Производство восстановил с нуля уже австрийский фабрикант И.А. Гальперн. В 1902 году здесь трудились почти семьсот человек, но условия труда были тяжелыми и даже вредными.

Во время Первой мировой войны фабрику захватили немцы и оборудование вывозили в Германию. Потом, когда Западная Беларусь оказалась в составе Польши, производство работало с перебоями и с забастовками. Так продолжалось до 1931 года, когда приняли закон о госмонополии на спичечное производство, и началась модернизация фабрики.

В 1939 фабрика вернулась Беларуси, ее национализировали и переименовали в «17 сентября». Но во время Второй мировой войны Пинск был окупирован, а в июне 1944-го все оборудование снова вывезли в Германию, а здание уничтожили. Фабрику восстановили лишь к 1947 году. На следующий год объемы производства почти достигли объемов до Первой мировой войны. А в 1963 году установили рекорд: 599 ящиков спичек.

Именно на базе Пинского фанерно-спичечного комбината в 1971 году было создано производственное объединение «Пинскдрев». Последнее крупное переоснащение на спичечной фабрике датируется серединой 80-х. Именно тогда спички начали выпускать в картонной коробке. С 1992 фабрика была выделена в самостоятельную структуру, являясь при этом филиалом холдинга «Пинскдрев».