В Пинске закрылась спичечная фабрика, проработавшая больше века

С нового года в Пинске закрылось производство спичек. Как пояснили в местном горисполкоме, производство закрыто из-за нерентабельности, пишет TUT.by .

«Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев», – рассказали в горисполкоме. К какому времени появится новое производство, пока точно неизвестно.

При этом сотрудников предприятия перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев», никого не уволили. Новое место получили около 300 работников спичечной фабрики.