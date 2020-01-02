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В Пинске закрылась спичечная фабрика, проработавшая больше века
03.01.2020 17:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С нового года в Пинске закрылось производство спичек. Как пояснили в местном горисполкоме, производство закрыто из-за нерентабельности, пишет
«Увы, спички изживают себя как товар. Сама фабрика не закрыта, ее перепрофилируют под производство стульев», – рассказали в горисполкоме. К какому времени появится новое производство, пока точно неизвестно.
При этом сотрудников предприятия перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев», никого не уволили. Новое место получили около 300 работников спичечной фабрики.
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Сотрудников фабрики перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев».
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