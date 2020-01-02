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Минское «Динамо» играет в гостях с «Северсталью». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает 2020-й год с матча в Череповце против местной «Северстали».
Минчане проиграли уже 12 матчей подряд, что является клубным антирекордом.
Неудачную серию «зубры» постараются прервать в игре с «Северсталью», которая цепляется за призрачные шансы попасть в плей-офф.
Отметим, что помимо давно травмированных игроков по медицинским причинам остались в Минске Андрей Костицын, Джо Морроу, Франсис Паре и Вячеслав Грецкий.
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 17.00.
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Минское «Динамо» начинает 2020-й год с матча в Череповце против местной «Северстали».
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