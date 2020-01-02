Минское «Динамо» играет в гостях с «Северсталью». Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает 2020-й год с матча в Череповце против местной «Северстали».

Минчане проиграли уже 12 матчей подряд, что является клубным антирекордом.

Неудачную серию «зубры» постараются прервать в игре с «Северсталью», которая цепляется за призрачные шансы попасть в плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что помимо давно травмированных игроков по медицинским причинам остались в Минске Андрей Костицын, Джо Морроу, Франсис Паре и Вячеслав Грецкий.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Северсталь». Коэффициент на победу череповчан равен 1,49, на «Динамо» — 2,86.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 17.00.

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