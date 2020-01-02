Названы лучшая и худшая диеты года

Источник материала: Tut.by

Третий год подряд средиземноморскую диету назвали лучшей. Худшей диетой 2020 признали «кето». Рейтинг портала U.S. News & World Report составляется на основе мнения 25 экспертов, пишет CNN .



Фото: cnn.com

Средиземноморскую диету связывают с более крепкими костями, здоровым сердцем, снижением риска деменции, рака молочной железы и диабета, высокой продолжительностью жизни и нормализацией давления. В фокусе такой системы питания — снижение потребления красного мяса, сахара и насыщенных жиров. Зато при средиземноморской диете едят больше рыбы и оливкового масла, брокколи, киноа, ягод (в том числе замороженных), орехов, бобовых, яиц, шпината и спаржи. В очень умеренных количествах такая система питания допускает употребление красного вина, а еще подчеркивает роль дружеского общения во время приемов пищи.

На последнее место среди рассмотренных диет эксперты поставили «кето»: такая система питания ограничивает углеводы в рационе и поощряет потребление белка. Специалисты отмечают, что побочными эффектами могут стать головная боль, тошнота, слабость, и обращают внимание на недостаточную изученность результата «кето» в долгосрочной перспективе.