Ближний Восток на пороге войны?

От редакции Новой газеты: Убийство американской ракетой, выпущенной из беспилотника, иранского генерала Сулеймани запускает череду событий, которые могут стать необратимыми и катастрофическими. Многие серьезные эксперты считают вероятность настоящей войны на Ближнем Востоке предельно высокой.





Потому что никто из основных игроков — ни США, ни Иран, ни Израиль, ни асадовская Сирия, ни его оппоненты, ни Ирак — по разным причинам отступать не намерены и к компромиссам не склонны. Этот вихрь может втянуть в этот конфликт и Россию, повязанную союзническими отношениями и с Асадом, и с Ираном.





«Дорогой моджахед Касем Сулеймани»

Источники «Новой» в руководстве вооруженной шиитской группировки Хезболла делают неожиданный прогноз по поводу последствий убийства главы «Аль Кудс»

В ночь с четверга на пятницу в международном аэропорту Багдада «Южные ворота» был убит генерал Касем Сулеймани, глава «Аль Кудс», элитного спецназа Корпуса стражей исламской революции, в компетенции которого — операции за пределами Ирана. Это произошло в результате тройного ракетного удара, нанесенного американским дроном по кортежу, в котором передвигался генерал.





В результате удара оказались полностью уничтожены два автомобиля: «Toyota Avalon» и микроавтобус «Hyundai Stareks», погибли 8 человек. Вместе с иранским генералом были убиты Абу Махди Эль Мухендес, лидер проиранской вооруженной группировки «Силы народной мобилизации Ирака», а также несколько крупных руководителей этих «Сил»: Мухаммед Аль Жабери — начальник пресс-службы, Хайдар Али, руководитель службы логистики. Именно они организовывали встречу Сулеймани в аэропорту.









«Силы народной мобилизации Ирака» совсем недавно уже попадали в заголовки западных изданий: 31 декабря участники группировки окружили американское посольство в зеленой зоне Багдада, сожгли ворота, назвав свое деяние протестом против «американского вмешательства во внутренние дела Ирака». Американцы расценили это событие как попытку захвата.





Немногим ранее группировка нанесла ракетный удар по американской военной базе близ Керкука, погиб один гражданин США. В ответ американцы атаковали склад с оружием «Сил народной мобилизации», погибли десятки членов группировки.





Стоит также отметить, что именно эта группировка расстреливает в эти дни мирных протестующих на улицах Багдада, выполняя приказ Сулеймани: в Ираке продолжаются протесты против коррупции, а также против иранского вмешательства во внутренние дела Ирака.





И все же, несмотря на то, что большинство погибших в результате ночного американского авиаудара были именно иракцы, ни у кого нет сомнений, что подлинной его целью был именно генерал Сулеймани, и его убийство могло быть реализовано только в результате предательства его приближенных: американцы знали о его прибытии из Бейрута.





Вскоре после устранения Сулеймани госсекретарь США Майк Помпео в своем твиттере опубликовал короткое видео: толпа несет по улице огромный флаг Ирака.





«Иракцы танцуют на улицах за свободу, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет», — прокомментировал он это видео.





Президент Трамп никак не комментировал случившееся, лишь разместил у себя в твиттере американский флаг, тем самым подчеркнув принципиальную важность события для Соединенных Штатов.





КТО ТАКОЙ ГЕНЕРАЛ КАСИМ СУЛЕЙМАНИ?





Свою военную карьеру он начал в 80-х, в 1998 году стал лидером «Аль Кудс». До этого времени о нем никто ничего не слышал, да и после того, как Сулеймани стал во главе спецподразделения, он долгие годы работал тихо, укрепляя репутацию Хезболлы как террористической организации, угрожающей израильским объектам за рубежом.





Прежде — например, в 1992 и 1994 годах — Хезболла взрывала израильские представительства в Аргентине, в результате этих атак погибли десятки, пострадали сотни. Позже эта работа была поставлена на поток.





Основными инструментами для реализации преступных замыслов Сулеймани стали шиитские силы за пределами Ирана: группировки Хезболлы в Ираке, Ливане и Сирии, а также «Силы народной мобилизации».





Об успехах Сулеймани мир мог судить по кровавым результатам. В июле 2012 года в болгарском Бургасе террорист-смертник, причастный к Хезболле, взорвал себя в автобусе с израильскими туристами, пять человек погибли. Годом ранее состоялось покушение на Аделя Аль Жубейра, посла Саудовской Аравии в США — он, к счастью, выжил.





Помимо «дальнего зарубежья», Сулеймани принимал активное участие и в ближневосточных конфликтах. В 2006 году он прибыл в Ливан, чтобы организовать вооруженное выступление местных шиитских группировок против Израиля в ходе 33-дневной «Второй ливанской войны».





В самом начале революции в Сирии в 2011 году Сулеймани приказал Хезболле и прочим проиранским организациям в стране оказывать поддержку правительственным войскам и подавлять выступления протестующих. Когда события в Сирии переросли в гражданскую войну, Хезболла приняла сторону режима, выступив против подразделений ССА и фундаменталистских группировок ИГИЛ и Ан-Нусра, запрещенных в России.









Сулеймани — близкий друг аятоллы Али Хаменеи, духовного лидера Ирана. Его смерть сильно ударит по позициям Хаменеи, одного из последних жестких фундаменталистов в Иране, сподвижника аятоллы Хомейни, лидера Исламской революции.





Между тем, Тегеран и так переживает непростые времена: в Иране, как и в Ираке, и в Ливане, продолжаются масштабные выступления против коррупции, а также против вмешательства во внутренние дела других стран, народу попросту надоело оплачивать все эти войны.





Однако Хаменеи не намерен сдаваться: духовный лидер Ирана объявил трехдневный траур в стране, заявив, что «месть Ирана уничтожит Соединенные Штаты».





«Путь Касема Сулеймани не остановится с его смертью, и пусть друзья и враги Ирана узнают: линия джихада и сопротивления продолжится и усилится, — заявил Хаменеи. — [Гибель] дорогого моджахеда Касема Сулеймани — очень горький инцидент, однако победоносное продолжение битвы после его смерти будет гораздо более горьким для тех, кто его убил».





Российский МИД уже выразил соболезнования иранскому народу, предположив, что убийство Сулеймани повлечет за собой рост напряженности в регионе.





Для такого предположения есть основания: ранее Хосейн Салами, заместитель главы корпуса стражей Исламской революции прямо заявил о том, что «Иран уничтожит Соединенные Штаты [а также его союзников] Израиль и Саудовскую Аравию, если будет пересечена красная линия».





Нет никаких сомнений, что убийство Сулеймани — это пересечение той самой красной линии.





В связи с этим Израиль предусмотрительно закрыл посещение туристической зоны в районе горы Хермон на границе с Сирией и Ливаном. А премьер Нетаньяху спешно вернулся в страну из своей поездки в Грецию.





Однако источник «Новой» в руководстве шиитской вооруженной группировки «Хезболла» допускает и иное развитие событий.









«Иранский режим никогда не прекращал переговоров с Соединенными Штатами, добиваясь снятия санкций, - сообщили нам этот источник. - Однако у этих переговоров были мощные противники в «Корпусе стражей Исламской революции». Самый одиозный из них — Касем Сулеймани. С его устранением можно ожидать не роста напряженности — а напротив, развития переговорного процесса. Возможно, прозвучат громкие слова — однако вряд ли за ними последуют действия».