В Минске откроется клуб-кафе - там будут работать женщины, пострадавшие от насилия

Источник материала: Tut.by

В Минске появится кафе-клуб NORM — там смогут найти работу женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Авторы проекта обещают, что заведение будет открыто для всех. Узнали у них другие подробности.



Одно из помещений, в котором будет располагаться кафе-клуб «Норм». Фото: предоставлены авторами проекта

Необычное для Беларуси заведение открывает экс-руководительница общественного объединения «Радислава» Ольга Горбунова. Команда этого проекта уже много лет предоставляет убежище для женщин, пострадавших от насилия.

Кафе-клуб «Норм» появится недалеко от станции метро «Академия наук», на улице Сурганова, 2, корпус 9. Это одно из помещений комплекса «Олимпийский», которое долгие годы стояло без дела.

— Это будет социально-культурное пространство с веганской кухней и баром. Место для трудоустройства людей, которым оказывается помощь в рамках убежища в «Радиславе». Хотим сделать площадку, где девочки, девушки, женщины смогут реализовать свой творческий потенциал, планируем там трудоустраивать и пожилых женщин. Но само по себе кафе будет открыто для всех, — рассказывает Ольга Горбунова.



Фото: Влада Искра, со страницы Ольги Горбуновой в Facebook

По подсчетам Ольги, кафе «Норм» сможет дать около 12 рабочих мест.

— Кем смогут работать женщины, которые уходят от насилия? Бариста, бармены, официантки, менеджеры по закупкам, специалисты по работе со звуком. Когда женщина заселяется в убежище, ей очень быстро нужны деньги. Если у клиентки нет хорошего образования или у нее инвалидность, она может рассчитывать только на низкооплачиваемую, неквалифицированную работу. Наш проект будет давать быструю возможность подготовиться к профессии и трудоустроиться. Чтобы обучиться профессии бариста, нужно пять дней. Не год учебы и не пять лет в универе.

Для Беларуси такой проект — диковинка, но в других странах существуют подобные кафе для людей из разных уязвимых групп. Ольга Горбунова приводит в пример Прагу, Львов, Берлин.

— В таких кафе работают люди с опытом бездомности, вышедшие из мест лишения свободы, люди с зависимостями. Полтора года назад мы участвовали в хакатоне проекта Social Weekend — выиграли поездку в Прагу, потом сами посмотрели, как работают такие заведения и в других городах. Это очень большая помощь уязвимым группам, такие примеры показывают, что наша идея правильная, — говорит Ольга Горбунова.

50% прибыли кафе собираются направлять на развитие убежища для женщин и детей, пострадавших от насилия. Нужно купить или построить дом на 50 спальных мест (сейчас в убежище только на 30).













Подходящее для кафе-клуба помещение авторы проекта искали больше года. Пространство должно быть инклюзивным — доступным и для людей в инвалидных колясках, и для тех, у кого ослабленное зрение. Помещение в СОК «Олимпийский» подошло под эти требования. Уточняем, есть ли какие-то льготы по аренде для проекта.

— Власти реагируют хорошо, в целом нас поддерживают. Что касается помощи: так как речь идет о коммерческом предприятии, то все наши запросы в Комитет по труду, занятости и соцзащите были связаны с арендой помещения. Нам могли предложить нулевую госаренду, но в списке было то, что, к сожалению, нам не подходит. Помещения с нулевой арендой находятся либо почти за чертой города, либо в центре, но в подвалах — а это означает проблемы с инклюзивностью. То помещение, которое нашлось, мы арендуем на общих основаниях.

Впереди — ремонт. Самая насущная задача — утеплить полы. Авторы проекта зовут небезразличных людей на субботник 4 января в 12.00. Регистрироваться можно здесь . Но есть момент: на мероприятие не стоит приходить мужчинам.

— Основные работы по открытию мы планируем делать женскими силами, — объясняет Ольга Горбунова. — Мы хотим сами научиться работать со шлифмашиной, шуруповертом — заниматься тем, что традиционно считается мужским делом. А потом заведение будет работать для всех.

На ремонт собирают деньги на площадке «Моламола». Сейчас авторы ищут инвесторов, которые готовы поучаствовать в проекте.

Планируется, что в кафе будет от 40 до 100 посадочных мест.

— Там будет большое количество веганской еды, здоровой, домашней. Будем запускать проект постепенно: первые мероприятия начнем проводить уже в феврале-марте, как только позволит ремонт. Само кафе, скорее всего, запустим в мае. Мы рассчитываем, что в будущем дело расширится: либо мы сами выйдем на формат сети и откроем такие заведения и в регионах, либо к нам кто-то подключится как партнер и тоже будет помогать трудоустраивать людей, — заключает Ольга Горбунова.