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Цель одна – приезжаем всегда за победой. Финальный этап «Золотой шайбы» стартовал в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске начался финальный этап «Золотой шайбы» – республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Претендентов на награды 8. Это 6 победителей областных этапов, а также финалисты минского тура. Всего же в течение года в данной возрастной группе на лед выходили 118 команд, а это 1615 хоккеистов. Лучшая дружина будет определена 7 января на льду «Чижовка-Арены».
Андрей Жигало, тренер команды «Принеманские ястребы» (Гродно):
Цель одна, как всегда – приезжаем всегда за победой. Идем от игры к игре.
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Новости Беларуси. В Минске начался финальный этап «Золотой шайбы» – республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси,...
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