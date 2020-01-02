4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 4 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





На вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Свои вопросы можно задать с 09:00 до 12:00. Также в это время будут работать и телефонные линии по всех районных администрациях. Дозвониться можно по номерам, которые вы видите ниже.







