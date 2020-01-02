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4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 4 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Свои вопросы можно задать с 09:00 до 12:00. Также в это время будут работать и телефонные линии по всех районных администрациях. Дозвониться можно по номерам, которые вы видите ниже.
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 4 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На вопросы минчан ответит председатель...
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