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4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

03.01.2020 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 4 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

На вопросы минчан ответит председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Свои вопросы можно задать с 09:00 до 12:00. Также в это время будут работать и телефонные линии по всех районных администрациях. Дозвониться можно по номерам, которые вы видите ниже.

4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии пройдут 4 января в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На вопросы минчан ответит председатель...
 
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