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Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

03.01.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире

Им стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройке лидеров также новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air

Список самых безопасных авиакомпаний в мире в наступившем 2020 году возглавил австралийский перевозчик Qantas. Рейтинг подготовили эксперты портала AirlineRatings, сообщает РБК.

Специалисты отслеживают данные 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учитывают разные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, возраст авиапарка и другие.

Qantas была названа старейшей постоянно действующей авиакомпанией в мире — ей 99 лет — и помещена на первое место. В AirlineRatings отметили, что за это время компания накопила уникальный опыт в области эксплуатации воздушных судов и безопасности перевозок.

В исследовании сообщается, что Qantas является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего, регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа, систем автоматической посадки с использованием GPS.

На второе место рейтинга AirlineRatings поместили Air New Zealand, на третье — EVA Air. Пятерку самых безопасных авиакомпаний замыкают Etihad и Qatar Airways.

Эксперты представили также топ-10 самых безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году. В перечень вошли Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz.

В ноябре Qantas побила собственный рекорд беспосадочного перелета. Boeing 787 австралийской авиакомпании совершил рейс из Лондона в Сидней за 19 часов 19 минут. На борту лайнера находились 40 человек, они пролетели 17,8 тыс. км. Прежний рекорд, который также принадлежал Qantas, составлял 19 часов 16 минут, однако за это время самолет из Нью-Йорка в Сидней пролетел лишь 16,2 тыс. км.


 
 
 
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Им стал австралийский авиаперевозчик Qantas. В тройке лидеров также новозеландская Air New Zealand и тайваньская EVA Air
 
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