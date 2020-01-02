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Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кирилл Альшевский дал первую пресс-конференцию после назначения главным тренером БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он человек не новый в структуре клуба – с «желто-синими» с 2006 года. В прошлом сезоне привел дублирующий состав боривовчан к чемпионству. Теперь осталось повторить это же достижение и с главной командой.
Кирилл Альшевский, главный тренер ФК БАТЭ:
Может быть громко прозвучит, но в какой-то степени клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять данное приглашение, наверное, было бы не совсем правильно.
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Новый главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский: «Главное – выполнять те задачи, которые перед тобой стоят»
Новости Беларуси. Кирилл Альшевский дал первую пресс-конференцию после назначения главным тренером БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он человек не новый в...
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