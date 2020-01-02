Вот в каких магазинах и универмагах Минска будут скидки в январе (большой список!)

В какие дни будут скидки Размер скидки

ЦУМ Минск

16, 18, 23, 25, 30 января до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

4, 9, 11 января до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

6, 13, 20, 27 января 20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)

ГУМ

7, 14, 21, 28 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)

2, 9, 16, 23, 30 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)

4, 11, 18, 25 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)

2−7 января, 8−14 января, 15−21 января, 22−28 января, 29 января — 4 февраля 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду)

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января 28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт

Универмаг «Беларусь»

2, 3, 10−12, 29−31 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

14, 21, 28 января 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Народный вторник»)

4−7 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Рождественские скидки»)

17−19 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Крещенские скидки»)

24−26 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Татьянин день»)

Торговый дом «На Немиге»

3, 4, 5, 6 января 27% на непродовольственные товары

каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января 28% на непродовольственные товары

24, 25, 26 января 30% на непродовольственные товары

каждый понедельник, среду, пятницу января 5% на продовольственные товары

каждый четверг и пятницу января 30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт

«Кирмаш»

с 2 по 7 января 30% на непродовольственные товары (акция «Рождественские скидки»)

каждую среду января 27% на непродовольственные товары

каждый понедельник, пятницу и субботу января 30% на непродовольственные товары

Магазины торгового центра «Столица»

25, 26 января скидки до 70%

«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 января 25%

14, 17, 21, 24, 28, 31 января 20%

«Старт-Х» (Долгобродская, 26)

8, 15, 22, 29 января 15%

каждый вторник января 20% для пенсионеров

«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу января 15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

2, 9, 16, 23, 30 января 20% на весь ассортимент

c 1 по 31 января до 30% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января 22%

2, 3, 4, 6 января до 30% на отдельные группы товаров

«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

каждую среду, четверг января 15%

«Лянок» (пр. Независимости, 46)

каждую среду, субботу января 20%

5 января 20%

«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 января 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)

2, 9, 16, 23, 30 января 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

28 января 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4)

весь январь от 22 до 45% на отдельные группы товаров