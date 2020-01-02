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Вот в каких магазинах и универмагах Минска будут скидки в январе (большой список!)

03.01.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе многие столичные магазины и торговые центры устроят традиционные скидки, на этот раз влоть до 70%. Где и когда можно будет сэкономить, рассказывает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. ​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ Минск
16, 18, 23, 25, 30 января до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
4, 9, 11 января до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
6, 13, 20, 27 января 20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
ГУМ
7, 14, 21, 28 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
2, 9, 16, 23, 30 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
4, 11, 18, 25 января 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)

2−7 января,

8−14 января,

15−21 января,

22−28 января,

29 января — 4 февраля

 35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду)
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января 28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт
Универмаг «Беларусь»
2, 3, 10−12, 29−31 января 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
14, 21, 28 января 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Народный вторник»)
4−7 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Рождественские скидки»)
17−19 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Крещенские скидки»)
24−26 января 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Татьянин день»)
Торговый дом «На Немиге»
3, 4, 5, 6 января 27% на непродовольственные товары
каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января 28% на непродовольственные товары
24, 25, 26 января 30% на непродовольственные товары
каждый понедельник, среду, пятницу января 5% на продовольственные товары
каждый четверг и пятницу января 30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
«Кирмаш»
с 2 по 7 января 30% на непродовольственные товары (акция «Рождественские скидки»)
каждую среду января 27% на непродовольственные товары
каждый понедельник, пятницу и субботу января 30% на непродовольственные товары
Магазины торгового центра «Столица»
25, 26 января скидки до 70%

«Алеся»

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 января 25%
14, 17, 21, 24, 28, 31 января 20%

«Старт-Х»

(Долгобродская, 26)
8, 15, 22, 29 января 15%
каждый вторник января 20% для пенсионеров

«Северянка»

(ул. Ангарская, 38)
каждый вторник, четверг и субботу января 15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(ул. Калинина, 1)
2, 9, 16, 23, 30 января 20% на весь ассортимент
c 1 по 31 января до 30% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня»

(пр. Независимости, 131/1)
8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января 22%
2, 3, 4, 6 января до 30% на отдельные группы товаров

«Богатырь»

(ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг января 15%

«Лянок»

(пр. Независимости, 46)
каждую среду, субботу января 20%
5 января 20%

«Пальмира»

(ул. Шугаева, 3/1)
с 1 по 31 января 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование»

(ул. Щербакова, 30)
2, 9, 16, 23, 30 января 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
28 января 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч»

(ул. Кирова, 4)
весь январь от 22 до 45% на отдельные группы товаров
каждую среду января 20% на все товары, не участвующие в других акциях

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Теги: Минск
 
 
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