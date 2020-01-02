Вот в каких магазинах и универмагах Минска будут скидки в январе (большой список!)

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ Минск
|16, 18, 23, 25, 30 января
|до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|4, 9, 11 января
|до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|6, 13, 20, 27 января
|20% — для держателей дисконтных карт (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ГУМ
|7, 14, 21, 28 января
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
|2, 9, 16, 23, 30 января
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
|4, 11, 18, 25 января
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
|
2−7 января,
8−14 января,
15−21 января,
22−28 января,
29 января — 4 февраля
|35% на 35 товаров (акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду)
|3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 января
|28% в секциях непродовольственных товаров — для держателей дисконтных карт
|Универмаг «Беларусь»
|2, 3, 10−12, 29−31 января
|30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|14, 21, 28 января
|27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Народный вторник»)
|4−7 января
|35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Рождественские скидки»)
|17−19 января
|35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Крещенские скидки»)
|24−26 января
|35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента — для держателей дисконтных карт (акция «Татьянин день»)
|Торговый дом «На Немиге»
|3, 4, 5, 6 января
|27% на непродовольственные товары
|каждый вторник, среду, субботу и воскресенье января
|28% на непродовольственные товары
|24, 25, 26 января
|30% на непродовольственные товары
|каждый понедельник, среду, пятницу января
|5% на продовольственные товары
|каждый четверг и пятницу января
|30% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|«Кирмаш»
|с 2 по 7 января
|30% на непродовольственные товары (акция «Рождественские скидки»)
|каждую среду января
|27% на непродовольственные товары
|каждый понедельник, пятницу и субботу января
|30% на непродовольственные товары
|Магазины торгового центра «Столица»
|25, 26 января
|скидки до 70%
|
«Алеся»
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 января
|25%
|14, 17, 21, 24, 28, 31 января
|20%
|
«Старт-Х»
(Долгобродская, 26)
|8, 15, 22, 29 января
|15%
|каждый вторник января
|20% для пенсионеров
|
«Северянка»
(ул. Ангарская, 38)
|каждый вторник, четверг и субботу января
|15% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(ул. Калинина, 1)
|2, 9, 16, 23, 30 января
|20% на весь ассортимент
|c 1 по 31 января
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(пр. Независимости, 131/1)
|8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 января
|22%
|2, 3, 4, 6 января
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Богатырь»
(ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг января
|15%
|
«Лянок»
(пр. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу января
|20%
|5 января
|20%
|
«Пальмира»
(ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 января
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сантехоборудование»
(ул. Щербакова, 30)
|2, 9, 16, 23, 30 января
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|28 января
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
Фирменный обувной магазин «Луч»
(ул. Кирова, 4)
|весь январь
|от 22 до 45% на отдельные группы товаров
|каждую среду января
|20% на все товары, не участвующие в других акциях