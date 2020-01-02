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Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники
03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
7 января православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Рождество. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.
6 января
Рождественский сочельник. Строгий пост
07.50 — Исповедь.
08.00 — Великие Часы, Изобразительны и Божественная Литургия Святого Василия Великого.
21.45 — Исповедь для готовящихся к Святому Причащению.
22.00 — Рождественское Праздничное Всенощное бдение.
7 января
Рождество Христово
00.00 — Божественная Литургия.
08.00 — Праздничная Обедница с Причащением (можно причастить и детей).
16.30 — вечерня Собора Пресвятой Богородицы.
17.00 — Рождественский утренник. Поздравление от воспитанников Воскресной школы.
8 января
Собор Пресвятой Богородицы
8.10 — Часы и Божественная Литургия. Молебен в Рождество Христово.
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7 января православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Рождество. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы...
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