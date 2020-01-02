Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники

Источник материала: Горецкий вестник

7 января православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Рождество. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.







6 января

Рождественский сочельник. Строгий пост

07.50 — Исповедь.

08.00 — Великие Часы, Изобразительны и Божественная Литургия Святого Василия Великого.

21.45 — Исповедь для готовящихся к Святому Причащению.

22.00 — Рождественское Праздничное Всенощное бдение.







7 января

Рождество Христово

00.00 — Божественная Литургия.

08.00 — Праздничная Обедница с Причащением (можно причастить и детей).

16.30 — вечерня Собора Пресвятой Богородицы.

17.00 — Рождественский утренник. Поздравление от воспитанников Воскресной школы.







8 января

Собор Пресвятой Богородицы

8.10 — Часы и Божественная Литургия. Молебен в Рождество Христово.

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