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Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники

03.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

7 января православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Рождество. Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.

 

Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники
Спасо-Вознесенский храм. Фото Михаила Левцова

 

6 января

 

Рождественский сочельник. Строгий пост

 

07.50 — Исповедь.

08.00 — Великие Часы, Изобразительны и Божественная Литургия Святого Василия Великого.

21.45 — Исповедь для готовящихся к Святому Причащению.

22.00 — Рождественское Праздничное Всенощное бдение.

 

Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники
В Русской православной церкви Рождество занимает второе по важности место после Пасхи. До праздника проходит 40-дневный пост. Рождественский Сочельник проходит 6 января, он же считается днем самого строго поста. Его название происходит от слова «сочиво» – блюдо из пропаренных злаков и меда. Фото Михаила Левцова

 

7 января

 

Рождество Христово

 

00.00 — Божественная Литургия.

08.00 — Праздничная Обедница с Причащением (можно причастить и детей).

16.30 — вечерня Собора Пресвятой Богородицы.

17.00 — Рождественский утренник. Поздравление от воспитанников Воскресной школы.

 

Расписание богослужений в Спасо-Вознесенском храме на Рождественские праздники
Католики и православные отмечают Рождество в разное время. Это связано с тем, что для исчисления использовались разные календари – юлианский и григорианский. У католиков принято праздновать Рождество до Нового года – 25 декабря, а у православных уже после – 7 января. Фото Михаила Левцова.

 

8 января

 

Собор Пресвятой Богородицы

 

8.10 — Часы и Божественная Литургия. Молебен в Рождество Христово.

 

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Теги: Минск
 
 
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