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От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

03.01.2020 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковушка наехала на минчанку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Машина выезжала из двора многоэтажки на Притыцкого, поворачивая на Бурдейного. Водитель, вероятно, не заметил пешехода. В итоге пострадавшую госпитализировали.

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От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

Поздно вечером 2 января на перекрестке проспекта Независимости и улицы Макаенка столкнулись автомобили Honda и Audi. От удара Audi вынесло на рекламный столб. В ДТП никто не пострадал. Одного из водителей доставили в больницу, но после осмотра медиками отпустили. Обстоятельства двух происшествий выясняются.

От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

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Еще один случай со смертельным исходом произошел на Сурганова. Водитель Subaru сбил переходившего в неположенном месте дорогу пешехода. 72-летняя женщина погибла на месте.

От удара Audi вынесло на рекламный столб: две легковушки столкнулись на проспекте Независимости

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Легковушка наехала на минчанку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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