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Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?
Источник материала: Партизан
В Минске в квартире известного правозащитника Олега Волчека проводится обыск в связи с убийством женщины, части тела которой коммунальщики достали накануне из реки Свислочь.
Обыск проводит Следственный комитет по городу Минску.
Следствие полагает, что в квартире, собственником которой является Олег Волчек и его брат, произошло убийство.
Личность убитой женщины до сих пор не установлена, однако в квартире Олега Волчека проводят обыск с новейшим оборудованием по отысканию следов крови.
Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.
Напомним, накануне во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.
Позже выяснилось, что
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В Минске в квартире известного правозащитника Олега Волчека проводится обыск в связи с убийством женщины, части тела которой коммунальщики достали накануне из...
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