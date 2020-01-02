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Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?

03.01.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в квартире известного правозащитника Олега Волчека проводится обыск в связи с убийством женщины, части тела которой коммунальщики достали накануне из реки Свислочь.

Обыск в квартире правозащитника Олега Волчека. Подозревают в убийстве?
Обыск проводит Следственный комитет по городу Минску.

Следствие полагает, что в квартире, собственником которой является Олег Волчек и его брат, произошло убийство.

Личность убитой женщины до сих пор не установлена, однако в квартире Олега Волчека проводят обыск с новейшим оборудованием по отысканию следов крови.

Правозащитник связывает обыск со своим активным участием в деле бесследно пропавшего в 1999 году экс-министра Юрия Захаренко.

Напомним, накануне во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. 

Позже выяснилось, что останки, вероятнее всего, принадлежат женщине. Другие подробности неизвестны.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в квартире известного правозащитника Олега Волчека проводится обыск в связи с убийством женщины, части тела которой коммунальщики достали накануне из...
 
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