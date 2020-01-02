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«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 января на льду «Чижовка-Арены» стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский лед объединяет хоккеистов, в прошлые годы блиставших на Олимпийских играх, чемпионатах мира и в сильнейших лигах. Год начинается с хоккея.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Была упорная борьба, там была минимальная разница в счете – 2:1 к третьему периоду. В последнем отрезке бывший игрок минского «Динамо» Сергей Варламов забросил еще две шайбы. Счет 4:1 по итогу.
Сергей Клементьев, защитник команды Украины:
Александр Победоносцев, защитник команды Украины:
А вот на малой арене сражались команды Китая и ОАЭ. Когда говорят, что счет – самое красивое, то это точно про эту игру. Там в первом периоде хоккеисты Эмиратов забросили 8 шайб. А итоговый счет был 17:11.
Отметим, сборная Беларуси выйдет на лед в 19.00, где сыграет с очень сильным соперником – со сборной Международной федерации хоккея. Кстати, церемония открытия Рождественского турнира состоится сегодня, 3 января, в 17.30.
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Новости Беларуси. 3 января на льду «Чижовка-Арены» стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
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