ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

03.01.2020 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 января на льду «Чижовка-Арены» стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Минский лед объединяет хоккеистов, в прошлые годы блиставших на Олимпийских играх, чемпионатах мира и в сильнейших лигах. Год начинается с хоккея.

За ходом соревнований следит корреспондент Екатерина Лихошапко.

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Уже состоялись первые матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси. Первыми на лед большой арены вышли сборные Украины и Швейцарии.

Была упорная борьба, там была минимальная разница в счете – 2:1 к третьему периоду. В последнем отрезке бывший игрок минского «Динамо» Сергей Варламов забросил еще две шайбы. Счет 4:1 по итогу.

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Сергей Клементьев, защитник команды Украины:
Эмоции на высшем уровне! Вспомнились Олимпийские игры в 2002 году – мы примерно также сборную Швейцарии обыграли, не помню: или 3:1, или 5:1. Это отлично, эмоции хорошие!

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Александр Победоносцев, защитник команды Украины:
Результатом довольны, конечно. Мы выиграли. Первый период пока вкатывались, потом уже игру свою почувствовали. Вспомнили, как раньше играли. Сегодня так удачно все сложилось – мы выиграли матч. Поэтому такие положительные эмоции сейчас.

А вот на малой арене сражались команды Китая и ОАЭ. Когда говорят, что счет – самое красивое, то это точно про эту игру. Там в первом периоде хоккеисты Эмиратов забросили 8 шайб. А итоговый счет был 17:11.

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Отметим, сборная Беларуси выйдет на лед в 19.00, где сыграет с очень сильным соперником – со сборной Международной федерации хоккея. Кстати, церемония открытия Рождественского турнира состоится сегодня, 3 января, в 17.30.

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Сергей Клементьев
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 января на льду «Чижовка-Арены» стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ближний Восток на пороге войны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика