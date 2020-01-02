В Житковичском районе пьяный водитель хотел скрыть факт смертельного ДТП

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 2 января. Компания совместно распивала спиртные напитки в доме в Житковичском районе.

После этого трое мужчин решили съездить в соседнюю деревню. За руль сел пьяный 32-летний мужчина. Вместе с ним были 23-летний и 27-летний знакомые. На 6-м км автодороги Н4018 «Загорбашье-Подвостье-Песчаники» на закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину, затем в кювет, где авто перевернулось и врезалось в дерево, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Об аварии было решено не сообщать в милицию С места ДТП водителя и пассажиров забрал знакомый. Однако позже 27-летнему молодому человеку стало плохо. Когда его самочувствие ухудшилось, вызвали «скорую». Но спасти его не удалось.

«Если бы компания не попыталась скрыть факт происшествия и своевременно обратилась за оказанием медицинской помощи, возможно, трагедии удалось бы избежать», – отметили в ГАИ. Теперь произошедшему дадут правовую оценку.