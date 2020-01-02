В многоэтажке Могилева рассыпаются швы и в квартирах гуляет ветер. Что говорят коммунальники

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин жалуется на высыпающийся из кирпичной кладки раствор и сквозняк в квартире. Говорит, из-за дыр в стене у соседей появилась плесень. По словам мужчины, проблеме уже третий год, а решить ее не могут. Коммунальники о ней, оказывается, знают — и обещают, что уже в этом году все будет хорошо.



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Дому, о котором идет речь, больше 40 лет. И, по словам его жителя Романа, за все это время капитальный ремонт его не проводили. Говорит, в течение пяти лет протекала крыша, и в конце концов Роману удалось добиться того, чтобы ее починили.

— Работы проводила частная фирма из Минска. После окончания ремонта лестницу на чердак убрали, доступа на нее жильцам закрыли — забрали ключи, чтобы не лазили и не ломали ничего. С тех пор, с 2003 года, с крышей вроде бы порядок, — говорит могилевчанин.

А вот со стенами — нет. Из швов кирпичной кладки начал высыпаться раствор. В результате в стенах появились дыры — такие, что по квартирам гуляет сквозняк.

— Я обращался в разные структуры — в ЖЭУ, ЖРЭУ, городской и областной исполнительные комитеты. Сразу вызвал домоуправление, и они сами убедились в том, что по квартире действительно гуляет ветер. И ушли. Коммунальники на обращения отвечали, что никаких действий предпринимать не будут, мол, температурный режим не нарушен, санитарные нормы соблюдены. Исполкомы отвечали так же. И только когда я написал в Администрацию Президента, пришел ответ, что до 1 января 2018 года проведут ремонт.

По словам Романа, ремонт сделали только вокруг его квартиры — замазали швы между кирпичами. Однако проблему это решило не полностью: если ветер дует прямо в стену, в квартире это все равно ощущается.

— Другие жильцы дома, я знаю, не жаловались. Но у кого-то из-за выпавшего раствора пошла плесень, у кого-то ветер задувает так, что шторы шевелятся. У меня до того ремонта тоже так было: при ветреной погоде на улице и температуре +25 °С в квартире мерзли ноги.









































— При этом в домоуправлении говорят, что готовы отремонтировать дом хоть прямо сейчас — только ремонтировать нечем, финансирования нет, — говорит Роман.

Он планирует собирать подписи жильцов дома, чтобы обратиться в прокуратуру.

Коммунальники о проблеме знают. В ЖЭУ № 19, которое обслуживает этот дом, говорят, что визуально видно — раствор из швов кирпичной кладки действительно частично высыпался.

— В октябре 2018 года выполнялись работы по перетирке швов кирпичной кладки в местах повреждений квартиры, в которой живет Роман. А в 2019-ом такие же работы выполнялись в еще восьми квартирах. В план текущего ремонта на 2020 год включены работы по перетирке швов в других местах повреждений кирпичной кладки этого дома, — пояснил TUT.BY замначальника ЖЭУ № 19 Дмитрий Желнин.

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