Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси 1 января 2020-го было задержано 107 нетрезвых водителей. В прошлом году таких было 90 человек, сообщил сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей.

«1 января 2020 года задержано 107 нетрезвых водителей. Это достаточно большая цифра и это результат той работы сотрудников ГАИ по выявлению грубы нарушений правил дорожного движения. 2 января задержано 69 нетрезвых водителей», – сказал Станислав Соловей.

Не радует также статистика ДТП в первые дни 2020 года. Так, 1 и 2 января на дорогах Беларуси погибли четыре человека, девять человек пострадали.

«С точки зрения дорожной безопасности мы наблюдаем среднюю картину без каких-либо происшествий из ряда вон. За 1-2 января на дорогах страны погибли четыре человека, еще девять получили травмы», – добавил представитель МВД.