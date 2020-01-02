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Лукашенко открыл международный Рождественский турнир любителей хоккея
03.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Украины вернулась на минский лед. Хоккеисты после перерыва вновь участвуют в международном Рождественском турнире, его еще называют «неофициальный чемпионат мира среди любителей». Также в Минск приехали спортсмены из Канады, Германии, России, Финляндии и США, передает телеканал «МИР 24».
Хоккеисты, которые участвуют в турнире, всегда весело и полезно проводят время в Беларуси: ездят на экскурсии, а еще занимаются благотворительностью. Вот и в этом году они встретятся с воспитанниками детских домов. А еще в этот раз всю выручку от продажи билетов на матчи перечислят сиротам.
Билеты, кстати, совсем недорогие – два с половиной доллара в эквиваленте. И это – на главные вечерние баталии. Большинство же матчей можно увидеть бесплатно.
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В Минск приехали спортсмены из Канады, Германии, России, Финляндии, США и Украины.
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