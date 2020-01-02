|
Много жалоб: «Ленина с котом» в лесу под Витебском демонтировали
Источник материала: Партизан
Памятник с народным названием «Ленин с котом» в дачном поселке возле железнодорожной станции Лучеса в Витебске убрали. Это сделали сами дачники, которые его тут и поставили. Свой поступок они объясняют тем, что скульптура не всем нравилась и на нее поступали жалобы местным властям. Фото демонтированной композиции разместил в фейсбуке витеблянин Андрей Кешенюк.
К постаменту, на котором стоял памятник, прикреплена записка, в которой поясняется, что скульптуру демонтировали из-за «озлобленного заявителя, имеющего нетерпимость к личности В. И. Ленина, коту-комсомольцу и всему советскому прошлому», пишет
Напомним, за полтора года своего существования «Ленин с котом» пережили много злоключений.
Бетонная скульптура появилась на опушке леса за железнодорожной станцией Лучеса в октябре 2018 года. Поставили ее тут местные дачники — по своей инициативе и на свои деньги. Автор композиции — витебский художник и поэт Игорь Высоцкий.
В мае двое мужчин, которые оказались анархистами, отбили вождю руку, а коту — голову. Вандалов нашли по записям камер видеонаблюдения и наказали за хулиганство. Но через месяц Ильич опять пострадал: неизвестные облили его фигуру красной краской.
Скульптуру отремонтировали, и она изменилась. Если сначала Ленин левой рукой указывал вперед, в этом же направлении смотрел и кот, то позже Ильич грозил кулаком в сторону города, а кот смотрел вверх. Цвет памятника также изменился: с «бронзы» на «металлик».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятник с народным названием «Ленин с котом» в дачном поселке возле железнодорожной станции Лучеса в Витебске убрали. Это сделали сами дачники, которые его тут и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)