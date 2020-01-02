Много жалоб: «Ленина с котом» в лесу под Витебском демонтировали

К постаменту, на котором стоял памятник, прикреплена записка, в которой поясняется, что скульптуру демонтировали из-за «озлобленного заявителя, имеющего нетерпимость к личности В. И. Ленина, коту-комсомольцу и всему советскому прошлому», пишет





Напомним, за полтора года своего существования «Ленин с котом» пережили много злоключений.





Бетонная скульптура появилась ​​на опушке леса за железнодорожной станцией Лучеса в октябре 2018 года. Поставили ее тут местные дачники — по своей инициативе и на свои деньги. Автор композиции — витебский художник и поэт Игорь Высоцкий.





В мае двое мужчин, которые оказались анархистами, отбили вождю руку, а коту — голову. Вандалов нашли по записям камер видеонаблюдения и наказали за хулиганство. Но через месяц Ильич опять пострадал: неизвестные облили его фигуру красной краской.









Скульптуру отремонтировали, и она изменилась. Если сначала Ленин левой рукой указывал вперед, в этом же направлении смотрел и кот, то позже Ильич грозил кулаком в сторону города, а кот смотрел вверх. Цвет памятника также изменился: с «бронзы» на «металлик».