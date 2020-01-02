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В Минске двое безработных украли коляску, чтобы возить в ней стеклотару

03.01.2020 19:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 января в столице задержали двух минчан. Они украли часть детской коляски для того, чтобы перевозить стеклотару, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В милицию обратилась женщина, которая вынесла платформу коляски на улицу, оставила возле подъезда, а сама поднялась за люльками. Когда вернулась, найти на месте механизм не смогла.

В Минске двое безработных украли коляску, чтобы возить в ней стеклотару

Милиция быстро установила личность подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Первомайского района. Задержали их возле пункта приема стеклотары.

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Новости Беларуси. 3 января в столице задержали двух минчан. Они украли часть детской коляски для того, чтобы перевозить стеклотару, сообщили в программе «Столичные...
 
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