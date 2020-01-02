|
В Минске двое безработных украли коляску, чтобы возить в ней стеклотару
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 января в столице задержали двух минчан. Они украли часть детской коляски для того, чтобы перевозить стеклотару, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В милицию обратилась женщина, которая вынесла платформу коляски на улицу, оставила возле подъезда, а сама поднялась за люльками. Когда вернулась, найти на месте механизм не смогла.
Милиция быстро установила личность подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Первомайского района. Задержали их возле пункта приема стеклотары.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 января в столице задержали двух минчан. Они украли часть детской коляски для того, чтобы перевозить стеклотару, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)