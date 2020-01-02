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Правозащитники написали открытое письмо главе МВД и старшему помощнику прокурора Минска

03.01.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива» опубликовало открытое письмо министру внутренних дел Юрию Караеву и старшему помощнику прокурора Минска Николаю Геращенко. Правозащитники требуют обратить внимание на «систематические нарушения, допускаемые сотрудниками ЦИП» на Окрестина, касающиеся недопуска адвоката к арестованным на «сутки».

Экс-кандидат в депутаты, активист Станислав Шашок был арестован 27 декабря на 15 суток за участие в акции против интеграции с Россией, пишет TUT.BY

Но, как пишут правозащитники, с 30 декабря 2019-го по 3 января 2020 (5 дней) года адвокаты, с которыми были заключены договоры на посещение Станислава Шашка, к своему подзащитному не допускались. Причиной недопуска сотрудники ЦИП называли занятость комнат для свиданий с адвокатами.

Адвокаты подали жалобы в прокуратуру города Минска, написано заявление в Следственный комитет Московского района, мама Шашка подала жалобу в прокуратуру города Минска.

«Жалобы адвокатов и родственников в соответствии с Законом Республики Беларусь „Об обращениях граждан и юридических лиц“ будут рассматриваться в течение 15 дней, а ситуация требует срочного разрешения. Таким образом, происходит формализм и бездействие должностных лиц, в то время как ситуация требует экстренного вмешательства для решения данной проблемы. Родственники и правозащитники не знают, что происходит со Станиславом Шашком, и опасаются за его жизнь и здоровье», — пишут правозащитники.


В «Правовой инициативе» отмечают, что, согласно ч. 2 ст. 18.3 ПИКоАП, при исполнении административного взыскания административно арестованным гарантируются права и свободы граждан Республики Беларусь с ограничениями, установленными настоящим кодексом. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 18.5 ПИКоАП, административно арестованные имеют право пользоваться услугами адвоката или иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи.

Правозащитники также напоминают, что аналогичная ситуация с недопуском адвоката происходила в ЦИП в декабре 2019 года, когда там отбывал административный арест Петр Маркелов.

«Все это говорит о систематических нарушениях, допускаемых сотрудниками ЦИП», — говорится в письме. Правозащитники просят Юрия Караева и Николая Геращенко принять срочные меры к исправлению ситуации путем посещения Станислава Шашка в ЦИП и обеспечения к нему доступа для адвоката.
 
Теги: Минск
 
 
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Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива» опубликовало открытое письмо министру внутренних дел Юрию Караеву и старшему помощнику...
 
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