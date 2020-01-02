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Минское "Динамо" прервало серию из 12 поражений в КХЛ

03.01.2020 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу в Череповце динамовцы одержали волевую победу над местной командой "Северсталь" — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Кирилл Капустин на 5-й минуте открыл счёт, а Юрий Трубачёв на 24-й сделал его 2:0 в пользу хозяев площадки. Однако уже на 25-й минуте Шейн Принс сократил разрыв в счёте. В третьем периоде динамовцы сумели переломить ход матча: Михаил Стефанович на 43-й забрасывает шайбу — 2:2, Марк-Андре Граньяни выводит минчан вперед на 49-й, передает "Еврорадио".

"Северсталь" пыталась спасти поединок, но "Динамо" выдержало и удержало победный счёт.

5 января минское "Динамо" принимает СКА, начало в 17 часов.
 
 
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В пятницу в Череповце динамовцы одержали волевую победу над местной командой "Северсталь" — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
 
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