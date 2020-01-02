Кирилл Капустин на 5-й минуте открыл счёт, а Юрий Трубачёв на 24-й сделал его 2:0 в пользу хозяев площадки. Однако уже на 25-й минуте Шейн Принс сократил разрыв в счёте. В третьем периоде динамовцы сумели переломить ход матча: Михаил Стефанович на 43-й забрасывает шайбу — 2:2, Марк-Андре Граньяни выводит минчан вперед на 49-й, передает