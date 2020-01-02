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Четыре пожара произошли в Минской области за сутки, есть пострадавший
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из случаев произошел в поселке Привольный Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горел подвал пятиэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС спасли из помещения мужчину, он госпитализирован. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Один из случаев произошел в поселке Привольный Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Горел подвал пятиэтажного жилого дома....
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